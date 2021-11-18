Ekonomi Donanmanın gücü TÜMOSANdan 550 beygirlik yerli motor üretiyor
SAVUNMA SANAYİ

Donanmanın gücü TÜMOSAN’dan: 550 beygirlik yerli motor üretiyor

Türkiye'nin yerli ve milli ilk dizel motor üreticisi TÜMOSAN, Mavi Vatan'ı koruyan Türk donanmasının yüzer askeri deniz vasıtalarına 10 yıl boyunca motor tedariki için anlaşma imzaladı. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, "10 yıl boyunca itici çekici vasıta yüzer askeri deniz vasıta motorlarının tedarikinde TÜMOSAN tek kaynak olacak" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Donanmanın gücü TÜMOSAN’dan: 550 beygirlik yerli motor üretiyor
Halim Tosun

Türkiye’de ilk dizel motor üreticisi olarak başlayan serüvenine yerli motor üretimi ve yerli traktör üretimi ile devam eden TÜMOSAN Savunma Sanayiinin bazı ihtiyaçlarının karşılanmasında stratejik iş ortaklıklarına devam ediyor. Bu kapsamda TÜMOSAN ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

DENİZ KUVVETLERİNDE YERLİ VE MİLLİ ATILIM

  • Ar-Ge çalışmalarıyla tarım sektöründen sonra savunma sanayiinin yerlileştirilmesinde Türkiye’de önde gelen şirketler arasında yer alan TÜMOSAN, MSB Tersaneler Genel Müdürlüğü ile yüzer unsurların ana tahrik sistemlerinde kullanılan dizel motorların yerlileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 2 Ekim 2019 tarihinde stratejik iş birliği anlaşması imzalama niyetlerini karşılıklı olarak beyan etmişlerdi. Bu beyan ve iyi niyet çerçevesinde TÜMOSAN, motor tecrübesini deniz kuvvetlerinin kullanımına sunma ve deniz motorunu yerlileştirme çalışmalarına katkı sağlama adına kendi öz kaynakları ile çalışmalarını tamamladı.

TÜMOSAN 10 YIL BOYUNCA TEDARİK SAĞLAYACAK

Mavi Vatan’ın korunmasında MSB'ye bağlı itici çekici vasıta yüzer unsurlarda kullanılmak üzere 2020 yılının son çeyreğinde TÜMOSAN’ın kendi özkaynakaları ile geliştirdiği ve ürettiği 2 adet dizel marin motor MSB'ye bağlı Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığının test amaçlı kullanımına teslim edildi. Teslim sonrasında Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı ve TÜMOSAN yetkililerince yapılan test, muayene, değerlendirme ve kabul faaliyetleri neticesinde MSB Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı ile TÜMOSAN arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.

Halim Tosun
Halim Tosun

4 ÇEŞİT MOTORLABAĞIMLILIK BİTECEK

  • TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, "Bu anlaşmayla 10 yıl boyunca itici çekici vasıta yüzer askeri deniz vasıta motorlarının tedarikinde istisnai ve mücbir sebepler hariç TÜMOSAN tek kaynak olacak" dedi. Türk Savunma Sanayisinin millileşmesine katkı sunmaktan gurur duyduklarını ifade eden Tosun, "Yerli ve milli üretim politikasıyla Ar-Ge çalışmalarımıza tüm hızımızla ve motivasyonumuzla devam ediyoruz. Yüzde yüz yerli ve milli motorlarımızla Türk Savunma Sanayii’ne ve gelecek dönem çalışmalarımızla da ülkemizin milli kalkınma hamlesine desteğimizi sürdüreceğiz. TÜMOSAN Marin Motor Projesi, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, hem yardımcı motor ve marin genset kullanım amacıyla hem de ortalama 12 metre boyunda teknelerde kullanılabilecek tip motorlara uzanan çözümler geliştirmek için başlatıldı. Proje ile üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de önemli su yolları platformları için halihazırda 75 beygir gücünden 550 beygir gücüne kadar ekonomik ve milli-yerli çözümler sunulması ve entegre edilmesi sağlanabilmektedir" açıklamasında bulundu.

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