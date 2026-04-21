Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı

13:39 21/04/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
"Rüşvet" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilen Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı hakkında “Rüşvet vermek” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Demirçalı, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Yüreğir Belediye Başkanı Ali DEMİRÇALI hakkında “Rüşvet Vermek” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.04.2026 tarih ve E:2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


#İçişleri Bakanlığı
#Yüreğir Belediye Başkanı
#Ali Demirçalı
#uzaklaştırma
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
