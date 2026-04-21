İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı
"Rüşvet" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilen Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı hakkında “Rüşvet vermek” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Demirçalı, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Yüreğir Belediye Başkanı Ali DEMİRÇALI hakkında “Rüşvet Vermek” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.04.2026 tarih ve E:2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
