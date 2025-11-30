Yeni Şafak
CHP'li Adana Yüreğir Belediyesi'ndeki usulsüzlükler ortaya çıktı: Dolu kadrolara yeniden personel alındı 38 araç ve 60 tapu kayboldu

08:2830/11/2025, Pazar
CHP'li Adana Yüreğir Belediye Başkanı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
CHP'li Adana Yüreğir Belediyesi'ndeki usulsüzlükler raporla ortaya çıktı. Sayıştay tarafından hazırlanan rapora göre; 38 araç ve 60 tapu kayıp.

Sayıştay, CHP'li Adana Yüreğir Belediyesi'ndeki usulsüzlükleri hazırladığı raporla ortaya koydu. Buna göre belediyede 2024 yılı için yaklaşık 144 milyon liralık bütçe oluşturulan, 6 ayrı müdürlük kadrosunun dolu olmasına rağmen, görevlendirme yapılarak, bu kadrolara asaleten atanmış müdürlerin pasif hale getirilip, görevlendirilen personele de kanuna aykırı olarak harcama yetkilisi unvanının kullandırıldığına dikkat çekildi. Usulsüz görevlendirmelerle 144 milyon liralık bütçenin yönetildiği tespit edildi.



HESAPLAMALAR HATALI

Sayıştay'ın raporunda bir başka dikkat çeken bulgu ise, Türkiye Noterler Birliği ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, belediye adına tescil edilen taşıtların listesiyle belediyenin taşıtlarına ilişkin envanter kayıtları arasındaki uyuşmazlık oldu. Akşam'ın haberine göre; 38 ayrı taşıtın, belediye adına tescilli olmasına rağmen, idarenin kayıtlarında yer almadığı, bu taşıtlarla ilgili herhangi bir bilgi ve belgenin de bulunmadığı vurgulandı. Tapu kayıtlarında yer alan 60 taşınmazın, belediye kayıtlarında yer almadığına dikkat çekilerek, belediyenin mali tablolarındaki taşınmaz hesaplarının hatalı olduğunun tespit edildiğinin altı çizildi.



Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı





#chp
#adana belediyesi
#yüreğir belediyesi
#rapor
