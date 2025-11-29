Diyarbakır’da CHP’nin belediye başkan adayıydı: İmralı kararı sonrası istifa etti

"CHP’de bulunma nedenim; partinin değişmekte olduğu, daha sol, daha sosyalist ve özellikle Kürt halkına yönelik tarihsel mesafesini geride bırakma iradesi taşıdığına dair inancımdı. Ancak bu karar, bu beklentimin bir yanılgı olduğunu açıkça göstermiştir. Kürtlerin siyasal iradesini yok sayan, barış fikrini riskli bulan, çözüm süreçlerine katkı sunma cesaretini göstermeyen bir yaklaşımın "değişim" olarak sunulması, gerçeği perdelemekten başka bir şey değildir. Ben bir Kürt olarak, bu coğrafyanın ağır tarihsel yükünü taşıyan biri olarak; çözümün ancak yüzleşme, diyalog ve eşit yurttaşlık zemininde mümkün olduğuna inanıyorum. CHP’nin bu süreçlere katkı sunmak bir yana, kritik bir anda diyaloğu reddeden tutumu, Kürt halkına değer vermeyen yaklaşımın halen sürdüğünü ortaya koymuştur. Bu nedenle; toplumsal barışa dair somut bir perspektif geliştiremeyen, Kürtleri yalnızca seçim dönemlerinde hatırlayan, demokratik çözümü hedeflemeyen bir partide siyaset yapmayı ahlaki ve politik olarak mümkün görmüyorum. CHP’den istifa ediyorum"