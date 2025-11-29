Gölge kabineyi İmamoğlu’na bağladılar

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda yeni parti programı kabul edilirken, CHP tüzüğü ve yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla dün Ankara Spor Salonu'nda başlayan partinin 61'inci kurultayında, yeni parti programının delegelere anlatılması için Program Komisyonu oluşturuldu. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve genel başkan yardımcıları, "Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye" temasıyla hazırlanan ve "Demokrasi, Yönetim ve Adalet", "Kalkınma ve Ekonomi", "Sosyal Devlet" ve "Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik" olmak üzere 4 ana başlıktan oluşan parti programını kısa sunumlarla delegelere tanıttı. Ardından delegeler parti programıyla ilgili söz alarak, görüş ve önerilerini dile getirdi. Daha sonra, kalkınmadan adalete, demokratikleşmeden sosyal devlete, sağlıktan kültür, turizm ve spora, eğitimden milli savunma ve çalışma hayatı vizyonlarına kadar birçok alanda hazırlanan parti programı, delegelerin oyuna sunuldu. Parti programı oy birliğiyle kabul edildi. Parti programına cinsel yönelim ifadesi girerken, Tüzük'te ise Parti Meclisi (PM) üye sayısında da değişikliğe gidildi.

PM ÜYESİ 80’E YÜKSELTİLDİ

PM üye sayısı 60'tan 80'e yükseltildi. Yedek üye sayısı 15'ten 20'ye çıktı. PM'de doğrudan Genel Başkan tarafından atanan Bilim Kültür Sanat Platformu kontenjanı 8'den 10'a çıktı. 80 üyenin 10'u bu kontenjandan gelecek. Gençlik kotasının yaş aralığı 18-25'den 18-30'a çıkarken 25-40 yaş kotası da 31-40'a yükseltildi. Parti Meclisi'ne 'bu isimlerle çalışılmaz' imasında bulunarak neşter vurmak isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PM seçimlerinden önce PM üye sayısını 60'tan 80'e yükselterek ilk adımı attı. Mevcut PM'nin yarısından fazlasını değiştirmek isteyen Özel, 80 üyelik PM için hazırladığı listeyi saklı tutuyor.

GÖLGE KABİNE AYARI

Gölge kabine üyeleri ise artık Genel Merkez değil Cumhurbaşkanı Aday Ofisi’nde çalışacak. Belirlenen isimler PM üyesi olmak zorunda olmayacak. Böylece Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) da yer almayacakları da parti tüzüğüne eklendi. Gölge kabine üyelerinin görev süresi, CHP iktidara gelene kadar devam edecek. Kurultay kapsamında program çalışması yapacaklarını belirten Özel, bir sene önce değiştirilen CHP Tüzüğü’nün de değişeceğini ifade etti.

LGBT SAPKINLIĞI PROGRAMA GİRDİ

17 yıl sonra ilk kez değişikliğe gidilen CHP Parti Programı’na ‘cinsel yönelim’ ifadesi girdi. Programa eklenen "cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli her türlü ayrımcılık ortadan kaldırılacak" önerisiyle CHP 10 yıldır her seçim döneminde kullandığı LGBT sapkınlığını resmi söylem olarak kabul etmiş oldu. Partisinin politika programını açıklayan Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Kimsenin cinsel yöneliminden dolayı dışlanmadığı bir düzeni inşa edeceğiz" diyerek, LGBT propagandasını yapan çevrelere selam verdi.

LOZAN'SIZ VE PKK'SIZ PROGRAM

CHP'de, dört fasikül olarak yayınlanan 'Parti Programı Yaklaşım Belgeleri: Program Taslağı'nda "Lozan" ve "PKK" ifadelerinin yer almaması dikkat çekmişti. Bu değişiklikler de programa girdi. CHP, Genel Başkan Özel'in, liderliğinin ikinci yılında "Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye!" üst başlığıyla program taslağını hazırladı. Taslağın dördüncü fasikülü olan 13 sayfalık "Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik" belgesinde "Lozan" ve "PKK" ifadeleri yer almıyordu. CHP'nin 17 yıl sonra değiştirilen 350 sayfalık parti programının eski halinde Lozan Antlaşması'na, azınlıklar meselesinde, Kıbrıs sorununda, Avrupa Birliği ve Batı Trakya azınlıklar meselesinde olmak üzere 4 yerde değiniliyor. PKK ifadesi ise 'Siyasal Şiddet-Terör' alt başlığı altında yurt içi terör ve Kuzey Irak meseleleriyle ilintili olarak 2 yerde geçiyor.

DHPK-C sloganı asıldı

Salona, Gazi Mustafa Kemal ve Özgür Özel ile haklarındaki soruşturma kapsamında tutuklu bulunan bazı CHP'li belediye başkanları, vefat eden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in posterleri asıldı. Kurultay salonuna şair Bertolt Brecht'in aşırı solcu terör örgütü DHKP-C tarafından slogan haline getirilen "Kurutuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" yazılı afiş asıldı. Ayrıca CHP Kadın Kolları tarafından hazırlanan zeytin dalı motifleriyle süslenmiş, üzerinde "Önce Adalet Önce Hürriyet" yazan dev pankart yer aldı.

4 komisyon oluşturuldu

Kurultayın devamında, Program Komisyonu, Tüzük Değişikliği Komisyonu, Kurultay Yönetmeliği Komisyonu ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu oluşturuldu. Kurultayda, genel başkan yardımcıları parti programını kısa sunumlarla tanıttı. Öte yandan CHP tarihinde bugüne dek 22'si olağanüstü 61 kurultay toplandı.







