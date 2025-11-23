CHP rüşvetçilerden derhal arınmalı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında adı geçen isimleri savunan Özgür Özel ve ekibine sert mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu “CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir” dedi.

SİYASET TEMİZ TUTULMALI

CHP'nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, buradan yaptığı açıklamada, CHP’nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olduğunu söyleyerek, “Devleti ve Cumhuriyeti de koruma iradesinin de ta kendisidir. CHP sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları geleneği iki büyük misyonu vardır. Birincisi siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır”dedi. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

RÜŞVET ÇARKININ MÜTEAHHİTLERİ…

“Hesap sormak için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her parti ve siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum. CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddiaları ile yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. CHP aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.”

SÜRECE DESTEK VERİN

CHP’nin ikinci misyonunun devlete istikamet çizmek olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, CHP yönetimine ‘Terörsüz Türkiye sürecine destek verin" çağrısı yaptı: “CHP Ortadoğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını bertaraf etmek ve devletin Ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir."







