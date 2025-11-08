Edirne'de CHP’li belediye meclis üyesi göçmen kaçakçısı çıktı

Edinilen bilgiye göre, Keşan Belediyesi meclis üyesi O.U. hakkında, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle açılan davada İpsala Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Kararın kesinleşmesinin ardından O.U. hakkında yakalama emri çıkarıldı.