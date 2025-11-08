Yeni Şafak
Edirne'de CHP’li belediye meclis üyesi göçmen kaçakçısı çıktı

10:168/11/2025, Cumartesi
IHA
CHP’li belediye meclis üyesi O.U.
Edirne’nin Keşan ilçesinde, göçmen kaçakçılığı suçundan hapis cezasına çarptırılan CHP’li belediye meclis üyesi O.U. cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan Belediyesi meclis üyesi O.U. hakkında, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle açılan davada İpsala Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Kararın kesinleşmesinin ardından O.U. hakkında yakalama emri çıkarıldı.


Jandarma ekiplerince yakalanan O.U., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



#edirne
#Keşan
#CHP
