Edirne'de yurt dışına kaçma hazırlığındaki 3 FETÖ üyesi tutuklandı

A.A, H.G. ve M.E.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi tutuklandı.
Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Saçlımüsellim köyündeki çalışması sonucu dün yakalanan A.A, H.G. ve M.E.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Meslekten ihraç edilmiş komiser A.A. ve öğretmen H.G. ile M.E.M, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
#FETÖ üyesi
#tutuklama
#yakalama
#yurt dışına kaçma