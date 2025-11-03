Yeni Şafak
Yurt dışına kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

15:413/11/2025, Pazartesi
DHA
A.A., H.G. ve M.E.M., gözaltına alındı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyünde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 3 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin jandarma yapay zeka destekli yüz tanıma sistemi 'JADU' taraması ve kimlik sorgulamasında; Sivas İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yurt dışına çıkış yasağıyla aranan ihraç komiser A.A. (52), Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan istinafta dosya kaydı bulunan ve yurt dışına çıkış yasağı olan ihraç öğretmen H.G. (40) ile Erzincan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan istinafta dosya kaydı olan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan M.E.M. (44) olduğu tespit edildi. A.A., H.G. ve M.E.M., gözaltına alındı.


