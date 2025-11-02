Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4'ü FETÖ üyesi 5 şüpheli tutuklandı

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4'ü FETÖ üyesi 5 şüpheli tutuklandı

16:472/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Muğla.
Muğla.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4'ü FETÖ üyesi 5 şüpheli tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ilçe açıklarında yakalanan 8'i FETÖ şüphelisi 9 kişi, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılar arasında FETÖ şüphelilerini yurt dışına yasa dışı yollarla geçişini organize ettiği ileri sürülen kişinin de bulunduğu öğrenildi.

Turgutreis Sahil Güvenlik Merkezi tarafından dün, Yalıkavak Mahallesi açıklarında şüpheli bir fiber lastik botun tespit edildiği bilgisi üzerine bölgeye iki Sahil Güvenlik botu görevlendirilmişti.

Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bottaki "FETÖ üyesi olmak" suçundan yargılanan 8 kişi ile göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakalamıştı.

Yurt dışına çıkış yasakları olan şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen eski albay, eski üsteğmen ve eski astsubay olduğu belirlenmişti.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede ise şüphelilerin yurt dışına kaçmak için Aydın'ın Didim ilçesinden bota bindikleri tespit edilmişti.




#Bodrum
#Fetullahçı Terör Örgütü
#jandarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi: Gaziantep’te 13 bin 940 Konut Nerede Yapılacak?