Gaziantep’te FETÖ/PDY üyesi şahıs yakalandı

GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN TERÖRLE MÜCADELEYE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONLARDA, 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI.
Gaziantep’te terörle mücadeleye yönelik operasyonda 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle mücadeleye yönelik yapılan operasyon yaptı. Operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
