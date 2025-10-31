Yeni Şafak
Gaziantep’te FETÖ/PDY üyesi şahıs yakalandı

17:4031/10/2025, Cuma
IHA
GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN TERÖRLE MÜCADELEYE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONLARDA, 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI.
Gaziantep’te terörle mücadeleye yönelik operasyonda 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle mücadeleye yönelik yapılan operasyon yaptı. Operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.


Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

#Gaziantep
#FETÖ
#Operasyon
