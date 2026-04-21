Adalet Bakanlığı’ndan kritik hamle: Faili meçhul olaylar yeniden açılıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul olaylar ile daha önce takipsizlik verilen dosyaların yeniden incelenmesi için özel bir birim kurulduğunu belirterek, tüm dosyaların eksik ve aksak yönleriyle tek tek ele alınacağını açıkladı.
Gürlek, yapılan çalışmanın geçmişte sonuçlandırılamayan veya kapatılan dosyaların yeniden ele alınmasını sağlayacağını belirterek, sürecin titizlikle yürütüleceğini söyledi.
Yeni kurulan birimin, faili meçhul olaylar başta olmak üzere kamuoyunda tartışma yaratan bazı dosyalar üzerinde yoğunlaşacağı ifade edildi.