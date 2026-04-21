Adalet Bakanlığı’ndan kritik hamle: Faili meçhul olaylar yeniden açılıyor

Adalet Bakanlığı’ndan kritik hamle: Faili meçhul olaylar yeniden açılıyor

12:0321/04/2026, Salı
G: 21/04/2026, Salı
DHA
Faili meçhul olaylar İiçin inceleme süreci başladı
Faili meçhul olaylar İiçin inceleme süreci başladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul olaylar ile daha önce takipsizlik verilen dosyaların yeniden incelenmesi için özel bir birim kurulduğunu belirterek, tüm dosyaların eksik ve aksak yönleriyle tek tek ele alınacağını açıkladı.

Faili meçhuller, daha önce takipsizlik verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak.

Bakan Gürlek, bu kapsamda özel bir birim kurulduğunu belirterek, söz konusu dosyaların yeniden incelemeye alındığını ifade etti. İnceleme sürecinde dosyaların eksik ve aksak yönlerinin detaylı şekilde değerlendirileceğini vurguladı.

Gürlek, yapılan çalışmanın geçmişte sonuçlandırılamayan veya kapatılan dosyaların yeniden ele alınmasını sağlayacağını belirterek, sürecin titizlikle yürütüleceğini söyledi.

Yeni kurulan birimin, faili meçhul olaylar başta olmak üzere kamuoyunda tartışma yaratan bazı dosyalar üzerinde yoğunlaşacağı ifade edildi.


