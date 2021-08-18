Ekonomi IDEF21de TÜMOSAN ile HAVELSAN iş birliği
SAVUNMA SANAYİ

IDEF'21'de TÜMOSAN ile HAVELSAN iş birliği

Türk Savunma Sanayinin köklü şirketlerinden TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş., ile HAVELSAN IDEF'21'de Mutabakat Muhtırası (MoU) imzaladı. Bu kapsamında, TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlarda kullanılmak üzere istihbarat, gözetleme ve keşif sistemleri ile entegre olacak şekilde HAVELSAN DOOB/HARBİYE-Taktik Komuta Kontrol Bilgi Sisteminin entegrasyonu sağlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
IDEF21de TÜMOSAN ile HAVELSAN iş birliği
Halim Tosun ve Dr. Mehmet Akif Nacar

Türk Savunma Sanayinin köklü şirketlerinden TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş., ile HAVELSAN IDEF'21'de Mutabakat Muhtırası (MoU) imzaladı.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ile HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar tarafından imzalanan MoU kapsamında, TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlarda kullanılmak üzere istihbarat, gözetleme ve keşif sistemleri ile entegre olacak şekilde HAVELSAN DOOB/HARBİYE-Taktik Komuta Kontrol Bilgi Sisteminin entegrasyonu sağlanacak.

HAVELSAN tarafından geliştirilen ve askeri-sivil sistemlerin üzerindeki GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) alıcılarının karıştırıcılara rağmen ihtiyaç duyulan konum bilgisini üretebilmelerini ve görevlerini sürdürebilmelerini sağlayan HAVELSAN KASK sistemi TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlarda konumlandırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat inceledi: Türk savunma sanayiinin yüzde yüz yerli yüzü TÜMOSAN
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat inceledi: Türk savunma sanayiinin yüzde yüz yerli yüzü TÜMOSAN

KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) tehdit ve tehlikelerine karşı HAVELSAN tarafından geliştirilen KBRN ürünleri, projeler kapsamında ihtiyaç duyulması durumunda TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlara entegre edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat inceledi: Türk savunma sanayiinin yerli yüzü TÜMOSAN
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Türk savunma sanayiine yönelik yaptığı yatırımların meyvelerini almaya başlayan TÜMOSAN, 1976 yılından bugüne motor üretimi başta olmak üzere Türkiye’de savunma sanayii gibi kritik sektörler için motor, transmisyon, aktarım ve elektrik-elektronik alt sistemlerine yönelik tedarikçi ülkelerin kısıtlama ve engellemeleri karşısında öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği yerli ve milli yeni nesil motor projelerinde sona geldi.
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TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, savunma sanayiindeki yerli zırhlı araç motoru aktarma organları arayışına yanıt vermek üzere durmaksızın çalıştıklarını belirterek, “Savunma Sanayii Başkanlığı’nın büyük katkı ve destekleriyle Ar-Ge ve üretime yönelik çalışmalarımızla Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda dünyada söz sahibi bir ülke olacağını düşünüyoruz.
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TÜMOSAN olarak savunma sanayiinin yanında 10 seride 25 ana model altında 268 farklı model traktör ve 4 ürün grubunda 280’den fazla model çeşitliliğine sahip 19 farklı zirai ekipman üretimiyle tarım sektörüne hizmet vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın açılışına katıldı. Törenden sonra TÜMOSAN standını ziyaret eden Erdoğan ve Akar, TÜMOSAN tarafından tamamen özgün geliştirilen PUSAT Hibrit’i inceledi.
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Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, PUSAT Hibrit hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Akar’a bilgi verdi.
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Aynı zamanda Alp1 motor, Alp2 motor, Alp3 motor, uçak durdurma sistemi, menzil arttırıcı sistem, Tmsn Marin 5.4, Tmsn Marin 7.4, Tmsn S800 Marin, Tmsn Comon rail, süspansiyon sistemi, diferansiyel, transfer kutusu, tekerlek göbeği hakkında detaylar aktarıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat inceledi: Türk savunma sanayiinin yerli yüzü TÜMOSAN
Türkiye'nin savunma sanayiinde öne çıkan yerli firması TÜMOSAN kendi alt sistemlerini kullanarak geliştirdiği ve Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı olan PUSAT'la birlikte Türkiye'de yerli motor ve transmisyonla askeri araç yapılabileceğini somut olarak gösteriyor. İlk defa IDEF'21'de görücüye çıkan PUSAT Hibrit aracıyla da tüm dikkatler TÜMOSAN'ın üzerine yoğunlaşacak. TÜMOSAN fuarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamen özgün geliştirilen PUSAT Hibrit'i inceledi. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, PUSAT Hibrit hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.


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