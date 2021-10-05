Bakanlık duyurdu: İkna çalışması sonucu üç terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İkna çalışması sonucu, 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 160 OLDU

Teröristlerin, 2014 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

2021 yılında ikna çalışması sonucu teslim olan terörist sayısı ise 160'a yükseldi.

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