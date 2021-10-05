PKK elebaşı Duran Kalkan: CHP HDP'ye muhtaç, iş birliği devam etmeli

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi Millet İttifakı cephesinde birlikte yürüyecek partiler arasında HDP gerginliği yaşanıyor. Bir önceki seçimlerde CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na İyi Parti, HDP şartı koydu.

İyi Parti yaptığı açıklamalarda, HDP'yi bir sonraki seçimlerde ittifakta görmek istemezken CHP'nin de HDP ısrarı devam ediyor.

"HDP'ye muhtaçsınız"

Konuyla ilgili Kandil'den, CHP ve HDP'ye öneri geldi. Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan, CHP'nin HDP'ye muhtaç olduğu, ittifakın devam etmesini söyledi. HDP'nin son seçimlerde CHP'nin önünü açtığını belirten Kalkan, " Mesela HDP’nin bu çıkışı; bazı CHP’liler ters yorumlayabilir ama öyle değil, CHP’lilerin de önünü açtı. Güçlendirdi. İrade kazandırdı. Yoksa AK Parti-MHP’nin koltuk değneği olmuştu yani. Demokratik çıkış, demokratik öncülük tabii ki bir irade kazandırıyor onlara da. Bu bakımdan HDP’ye muhtaçtırlar. HDP ile doğru ilişkiler geliştirerek ancak etkili olabilirler." ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları HDP'yle çözebiliriz

Kılıçdaroğlu "Kürt sorunu HDP'siz çözülmez" demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda sözde "Kürt sorunu"nu ortaya atmış ve durumun HDP'siz çözülemeyeceğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor görevini yapıyor. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim." ifadelerini kullanmıştı.

OYNAT 01:56 PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'propaganda' talimatı: Erdoğan'ın 2023 ve 2071 planlarını bozalım Terör örgütü PKK ile sınır ötesine taşınan mücadele sürerken elebaşı Duran Kalkan'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Suriye ve Irak'ta manevra kabiliyetini kaybeden örgütün sözde sorumlusu Kalkan, 'propaganda yapın' talimatını vererek 'Erdoğan'ın 2023 ve 2071 planları var. Eğer mücadele etmezsek bunları gerçekleştirecek. Bunları bozalım' diye konuştu.



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GÜNDEM PKK’dan CHP’ye ultimatom

DÜNYA PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'propaganda' talimatı: Erdoğan'ın 2023 ve 2071 planlarını bozalım