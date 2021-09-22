Bakır’ın ömrüne ömür katıyor ​

Geçmişten günümüze miras kalan bakır kap ustaları, gelişen teknolojiye rağmen mutfakların vazgeçilmez eşyalarının ömrüne ömür katıyor. Yetiştirecek çırak bulamamaktan şikayet eden ustalar, özellikle İstanbul’da çok az sayıda kaldıklarını belirtiyorlar. Bu ustalardan biri de İstanbul’da olan Metin Osanmaz. Henüz 8 yaşındayken başladığı kalaycılıkta 47 yılı geride bırakan Osanmaz, çırak yetişmeyen mesleğinin son temsilcilerinden biri olarak gücü elverdiğince çalışmak istiyor. Dökümcü ustası babasının yolundan gitmeyerek kalaycılığı seçen Osanmaz, Gaziantep’in yanı sıra Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki köylere 2-3 aylığına giderek seyyar kalaycılık yaptı. Metin Usta, 15 yıl önce eşi ve 4 çocuğuyla İstanbul’a taşındı ve mesleğini Süleymaniye’deki sürdürmeye başladı. Yılların yorgunluğuna aldırmayan, her sabah Yedikule’deki evinden işi için yola koyulan Osanmaz, ateşin önünde, eskiyen ve yıpranan bakır kap kacakların ömrünü uzatıyor.

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İSTANBUL’DAKİ 3-4 KİŞİDEN BİRİ