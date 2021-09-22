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İSTANBUL

Bakır’ın ömrüne ömür katıyor

Süleymaniye'de bakır kalaycılığı yapan Metin Osanmaz, İstanbul’da bu işi yapan 3-4 kişi kaldıklarını belirterek, ”Kalaycılara talep var. Özellikle restoranlar internetten araştırarak bizi buluyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakır’ın ömrüne ömür katıyor ​
Henüz 8 yaşındayken başladığı kalaycılıkta 47 yılı geride bırakan Osanmaz, çırak yetişmeyen mesleğinin son temsilcilerinden biri olarak gücü elverdiğince çalışmak istiyor.

Geçmişten günümüze miras kalan bakır kap ustaları, gelişen teknolojiye rağmen mutfakların vazgeçilmez eşyalarının ömrüne ömür katıyor. Yetiştirecek çırak bulamamaktan şikayet eden ustalar, özellikle İstanbul’da çok az sayıda kaldıklarını belirtiyorlar. Bu ustalardan biri de İstanbul’da olan Metin Osanmaz. Henüz 8 yaşındayken başladığı kalaycılıkta 47 yılı geride bırakan Osanmaz, çırak yetişmeyen mesleğinin son temsilcilerinden biri olarak gücü elverdiğince çalışmak istiyor. Dökümcü ustası babasının yolundan gitmeyerek kalaycılığı seçen Osanmaz, Gaziantep’in yanı sıra Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki köylere 2-3 aylığına giderek seyyar kalaycılık yaptı. Metin Usta, 15 yıl önce eşi ve 4 çocuğuyla İstanbul’a taşındı ve mesleğini Süleymaniye’deki sürdürmeye başladı. Yılların yorgunluğuna aldırmayan, her sabah Yedikule’deki evinden işi için yola koyulan Osanmaz, ateşin önünde, eskiyen ve yıpranan bakır kap kacakların ömrünü uzatıyor.

İSTANBUL’DAKİ 3-4 KİŞİDEN BİRİ

  • 47 yıldan beri bu mesleğin içerisinde olduğunu belirten Metin Osanmaz, “Kışın dışarıda kap yıkamak, yazın ocağın başında kap kalaylamak” olarak tanımladı. Osanmaz, İstanbul’da mahalle aralarında dolaşanlar dışında kalaycılık mesleğini yapan 3-4 kişi olduğunu söyleyerek, kalaycılara talep olduğunu, restoranların yüzde 80-90’ının internetten araştırarak kendilerini bulduğunu anlattı. Gaziantep’te 2-3 çırak yetiştirdiğini ancak İstanbul’da bunu yapamadığını aktaran Osanmaz, “Gelmiyor kimse. Memlekette bakır imalatı olduğu için onlar çırak yetiştiriyorlar ama İstanbul’da yok. Herkes masa başında, bilgisayar başında iş istiyor. Böyle zorlu bir iş yapmıyorlar. Kış günü soğukta kimse kap yıkamaz. Yazın kimse ocağın başına gelip de, ‘Ben bu sıcakta bir kap kalaylayayım, bir şeyler öğreneyim.’ demiyor. 80-90 derece ocağın sıcaklığı. Yıpranıyor insan. Gençler rahat iş istiyor. Onun için yanaşmıyorlar. Üzülüyoruz. Mesleği yapacak kimse kalmıyor” diye konuştu.
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