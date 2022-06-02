Gündem Balat sahilde teknede yangın Uykuda yakalanan karı-koca son anda kurtuldu
İSTANBUL

Balat sahilde teknede yangın: Uykuda yakalanan karı-koca son anda kurtuldu

Fatih Balat sahilde kıyıya bağlı bulunan 13.5 metrelik teknede sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören sahibi Ramazan Sertkara ve eşi son anda tekneden inerken, yangına itfaiye müdahale etti.

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Haber Merkezi DHA
Balat sahilde teknede yangın: Uykuda yakalanan karı-koca son anda kurtuldu
Fatih Balat’ta sahile demir atan özel gezi teknesi yandı.

Yangın sabah saat 06.45 sıralarında Balat sahilde yaşandı. Kıyıya bağlı bulunan Ramazan Sertkaya'ya ait teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

O sırada teknede bulunan Ramazan Sertkaya ve eşi son anda tekneden kıyıya çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA

Gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği tekneye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası teknede maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri de tekne sahibi Sertkara'dan olay hakkında bilgi aldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de teknede çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

DHA

"GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYORDU, EŞİMİ ZOR ÇIKARDIM"

Tekne sahibi Ramazan Sertkara "İçeride eşimle uyuyorduk. Bir anda makina çalıştı. Makina çalışınca herhalde biri içeri girdi makinaları çalıştırdı diye düşündüm. Bir baktım içerisi duman, göz gözü görmüyor. Eşimi zor çıkardım dışarı. Kapılar da kilitliydi. Kendimizi dışarıya tahliye ettik. Sonra itfaiye ekipleri geldi" dedi.

İHA

Restoranda edilen küfür sonrası ortalık savaş alanına döndü: Kurşun yağdırdılar
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Olay, akşam saatlerinde Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi Fatih Caddesi Üzerinde bulunan lokantada meydana geldi.
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İddaya göre lokanta sahibi ile başlayan sözlü tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
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Müşterinin küfür etmesi üzerine uyaran lokanta sahibi ile tartışma çıktı.
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Çıkan tartışma sonrası lokanta sahibi müşterisini bıçakladı.
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Yaralı bir şekilde lokantadan ayrılan müşterinin yakınları olayı öğrenmesi üzerine silahlarını alarak lokantaya geldi.
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Lokantaya gelen 3 kişi silahlarını çıkartarak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sonrası lokanta sahibi yaralandı.
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Ateş eden şahıslar hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Lokantaya isabet eden kurşunlar camları ve içecek dolabının camını kırdı.
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Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili ve kaçan saldırganlar ile ilgili çalışma başlattı.
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Restoranda edilen küfür sonrası ortalık savaş alanına döndü: Kurşun yağdırdılar
Ataşehir'de lokanta sahibiyle müşteri arasında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası lokanta sahibi müşteriyi bıçakladı. Bıçakla yaralanan müşterinin yakınları lokantaya gelerek silahlarıyla art arda ateş etti.

Yüzünü yıkamak isterken suya düşüp kayboldu
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi.
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Akıntıya kapılan adam kayboldu.
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi.
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İddiaya göre, 62 yaşındaki Tekin Kıray, arkadaşıyla birlikte sulama kanalının yanında bir süre alkol aldı.
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Sonra Kıray, yüzünü yıkamak için sulama kanalındaki çelik hatlarının üzerinden eğildi.
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Kıray, yüzünü yıkamaya çalıştığı esnada dengesini kaybederek suya düştü.
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Durumu fark eden arkadaşı hemen polise olayı bildirdi.
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Bu sırada Tekin Kıray akıntıya kapılarak suda kayboldu. Bölgeye gelen polis çevrede incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından savcı talimatıyla sulama kanalının suyu kesildi. Suda kaybolan Kıray’ın arama çalışmaları devam ediyor.
Yüzünü yıkamak isterken suya düşüp kayboldu
Adana'da sulama kanalında yüzünü yıkamak isteyen kişi dengesini yitirerek suya düştü. Akıntıya kapılan adam kayboldu. Yapılan incelemelerin ardından savcı talimatıyla sulama kanalının suyu kesildi. Suda kaybolan Kıray'ın arama çalışmaları devam ediyor.

Şırnak'taki feci kazadan acı haber: Araçtaki beş kişi de hayatını kaybetti
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü yolunda meydana geldi.
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Enerji dağıtım şirketine ait Azat Dikmen yönetimindeki kamyonet, toprak yolda kontrolden çıkarak savruldu.
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Sürücü Dikmen'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet, yaklaşık 50 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole yuvarlandı.
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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Kazada, sürücü Dikmen ile kamyonette bulunan Muhammet Mehdi Altürk, Nurettin Yıldız, Ö.B. ve F.A. yaralandı.
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Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan yaralılar, Uludere ve Şırnak Devlet hastanelerine kaldırıldı
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Hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen beş kişi de kurtarılamadı.
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Şırnak'taki feci kazadan acı haber: Araçtaki beş kişi de hayatını kaybetti
Şırnak'ın Uludere ilçesinde içinde enerji dağıtım şirketi çalışanlarının olduğu kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.


İkinci eldeyüzde 25 uyarısı

İkinci elde
yüzde 25 uyarısı

​Araç alacaklar elini çabuk tutsun.
Anne ile iki oğluhayatını kaybetti

Anne ile iki oğlu
hayatını kaybetti

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Pakistan ile ilişkileri güçlendireceğiz

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​Şırnak'taki feci kazadan acı haber.

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Şahbaz Şerif'ten Türk yatırımcılara çağrı.

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