Balat sahilde teknede yangın: Uykuda yakalanan karı-koca son anda kurtuldu

Yangın sabah saat 06.45 sıralarında Balat sahilde yaşandı. Kıyıya bağlı bulunan Ramazan Sertkaya'ya ait teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

O sırada teknede bulunan Ramazan Sertkaya ve eşi son anda tekneden kıyıya çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA

Gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği tekneye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası teknede maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri de tekne sahibi Sertkara'dan olay hakkında bilgi aldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de teknede çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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DHA

"GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYORDU, EŞİMİ ZOR ÇIKARDIM"

Tekne sahibi Ramazan Sertkara "İçeride eşimle uyuyorduk. Bir anda makina çalıştı. Makina çalışınca herhalde biri içeri girdi makinaları çalıştırdı diye düşündüm. Bir baktım içerisi duman, göz gözü görmüyor. Eşimi zor çıkardım dışarı. Kapılar da kilitliydi. Kendimizi dışarıya tahliye ettik. Sonra itfaiye ekipleri geldi" dedi.

İHA

FOTOĞRAF 11 Olay, akşam saatlerinde Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi Fatih Caddesi Üzerinde bulunan lokantada meydana geldi. İddaya göre lokanta sahibi ile başlayan sözlü tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Müşterinin küfür etmesi üzerine uyaran lokanta sahibi ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası lokanta sahibi müşterisini bıçakladı. Yaralı bir şekilde lokantadan ayrılan müşterinin yakınları olayı öğrenmesi üzerine silahlarını alarak lokantaya geldi. Lokantaya gelen 3 kişi silahlarını çıkartarak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sonrası lokanta sahibi yaralandı. Ateş eden şahıslar hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Lokantaya isabet eden kurşunlar camları ve içecek dolabının camını kırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili ve kaçan saldırganlar ile ilgili çalışma başlattı. Restoranda edilen küfür sonrası ortalık savaş alanına döndü: Kurşun yağdırdılar Ataşehir'de lokanta sahibiyle müşteri arasında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası lokanta sahibi müşteriyi bıçakladı. Bıçakla yaralanan müşterinin yakınları lokantaya gelerek silahlarıyla art arda ateş etti. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. Akıntıya kapılan adam kayboldu. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 62 yaşındaki Tekin Kıray, arkadaşıyla birlikte sulama kanalının yanında bir süre alkol aldı. Sonra Kıray, yüzünü yıkamak için sulama kanalındaki çelik hatlarının üzerinden eğildi. Kıray, yüzünü yıkamaya çalıştığı esnada dengesini kaybederek suya düştü. Durumu fark eden arkadaşı hemen polise olayı bildirdi. Bu sırada Tekin Kıray akıntıya kapılarak suda kayboldu. Bölgeye gelen polis çevrede incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından savcı talimatıyla sulama kanalının suyu kesildi. Suda kaybolan Kıray’ın arama çalışmaları devam ediyor. Yüzünü yıkamak isterken suya düşüp kayboldu Adana'da sulama kanalında yüzünü yıkamak isteyen kişi dengesini yitirerek suya düştü. Akıntıya kapılan adam kayboldu. Yapılan incelemelerin ardından savcı talimatıyla sulama kanalının suyu kesildi. Suda kaybolan Kıray'ın arama çalışmaları devam ediyor. BiP'te paylaş

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