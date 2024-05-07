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Kurban pazarları ne zaman kurulacak 2024? İstanbul, Ankara, İzmir kurban pazarları tarihleri

Kurban Bayramı için sayılı günler kala kurbanlık fiyatları 2024 netleşmeye başladı. Kurban Bayramı süresince kurulacak kurban pazarlarında büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık alacak. Kurban pazarları bayramdan önce kuruluyor. 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Peki, 2024 Kurban bayramı için kurban pazarları ne zaman kurulmaya başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir kurban pazarları ile ilgili gelişmeler...

14:46 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 14:47 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Kurban pazarları
Kurban pazarları

Kurban bayramı 2024 yılında 16 Haziran-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Kurbanlık alacak olanlar ise hayvan pazarlarının ne zaman kurulacağını, kurbanlıkların ne zaman büyükşehirlere geleceğini araştırmaya başladı.

KURBAN PAZARLARI NE ZAMAN KURULACAK?

İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri bayramdan 15 gün önce başlayacak. Böylelikle 1 Haziran civarında hayvan pazarları kurulmuş olacak. Vatandaşlar, belirlenen kurban satış yerlerine giderek satın alabilecek.

KÜÇÜKBAŞ (KOÇ, KOYUN) VE BÜYÜKBAŞ (TOSUN, DANA) KURBANLIK FİYATLARI 2024 NE KADAR?

16 Haziran’da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi gözler kurbanlık fiyatlarına çevrildi. Küçükbaş yetiştiriciliği yapan Özgür Koç, şu an küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değiştiğini söyledi. Koç, “Hayvan boyuna ve ağırlığına göre fiyatımız değişiyor. Sabit bir fiyat yok. Et fiyatına gelen zamla birlikte kurbanlık fiyatlarımız da bu yıl iki kat arttı” dedi.

KİLOYA GÖRE DEĞİŞİYOR

Kurbanlık satışı yapan Cemal Altın da şunları söyledi:

“Küçükbaş fiyatlarımız 10 bin ile 20 bin TL arasında. Hayvan 35 kilo ise ortalama 17 kilo et çıkıyor ve fiyatı 10 bin TL. 50 kilo hayvanda ise yaklaşık 25 kilo et çıkıyor bu 18 bin TL. Ben al - sat yapıyorum. Bir hayvanda da yaklaşık 500 TL kâr yapıyorum.”

Büyükbaş hayvan satışı yapan Emre Seçgin de, “Fiyatlarımız 100 bin TL’den başlayıp, 250 bin TL’ye kadar çıkıyor. 100 bin TL bir kurbanlıkta yaklaşık 330 kilo et, 250 bin TL’lik bir kurbanlıkta ise 800-850 kilo et çıkıyor. Yüzde 20 kâr ile satıyoruz” dedi. Hayvancılık yapan Metin İşlekter de, “120 bin TL’ye de var, 250 bin TL’ye de kurbanlığımız var. Kiloyla birlikte fiyat da değişiyor” diye konuştu. Kars’ta küçükbaş hayvancılık yapan Mesut Akbaş, fiyatların 12 bin TL’den başlayıp 22 bin TL’ye kadar çıktığını söyledi.

KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR 2024?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.

2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başı yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.


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