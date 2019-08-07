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Balayı dönüşü kaza: Gelin hayatını kaybetti damat yaralı

Balayı dönüşü kaza: Gelin hayatını kaybetti damat yaralı

Aksaray’da balayından dönen çiftin içinde bulunduğu otomobil TIR’a çarptı. Kazada Semra Özen Yurtseven hayatını kaybetti, eşi sürücü Sefa Yurtseven yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu
Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu

Aksaray’da balayından dönen çiftin içinde bulunduğu otomobil TIR’a çarptı. Kazada Semra Özen Yurtseven (26) öldü, eşi sürücü Sefa Yurtseven (26) yaralandı. Kaza yerine yaklaşık 20 kilometre mesafede, dinlenme tesisinde gözaltına alınan TIR şoförü, kazayı fark etmediğini söyledi.


Kaza, saat 01.30 sıralarında Aksaray-Nevşehir karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Sefa Yurtseven yönetimindeki 26 SA 035 plakalı otomobil, Abdullah Ayaz (26) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Sefa Yurtseven ve eşi Semra Özen Yurtseven yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semra Özen Yurtseven, doktorların müdahalesine karşılık kurtarılamadı.

Yurtseven çiftinin yeni evlendiği ve balayı için geldikleri Nevşehir'den memleketleri Bilecik'e dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.


TIR şoförü gözaltında


Bu arada, kazanın ardından yoluna devam eden TIR sürücüsü Abdullah Ayaz, yaklaşık 20 kilometre ileride mola verdiği tesiste jandarma tarafından gözaltına alındı. Ayaz, ilk ifadesinde kazayı fark etmediğini söyledi.

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