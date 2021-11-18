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BALIKESİR

Balıkesir 2050’ye kadar karbondan kurtulacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ‘İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzaladı. 2050’ye kadar karbonsuz bir kent hedefi koyan Büyükşehir Belediyesi, sözleşmenin imzalanmasının ardından stratejik plan için çalışmalara başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıkesir 2050’ye kadar karbondan kurtulacak
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dünyadaki en büyük kentsel iklim ve enerji inisiyatifi olan ‘İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzaladı. Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen sözleşme; sera gazı salınımını azaltma, yenilenebilir enerji kullanımını artırma, iklim değişikliğiyle mücadele gibi önemli başlıkları içeriyor. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde konuyla ilgili yetkilendirilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sözleşmeyi imzaladı.

Yücel Yılmaz
Yücel Yılmaz

Balıkesir’in hedefi; 2030 yılına kadar sera gazı salınımını yüzde 40 düşürmek, 2050’ye kadar ise karbonsuz bir kent oluşturmak. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda; sıfır atık, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok paydaşla birlikte strateji planlarını hazırlamaya başladı. Daha yaşanabilir, insana ve çevreye duyarlı bir şehir inşa etme gayretiyle çalışmalarına yön veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ayrıca Silikon Vadisi’nde özellikle yenilenebilir enerji ve akıllı şehirler alanında proje ve çalışmalar yürüten şirketlerle görüşmeler yapıyor.


BAŞKAN YILMAZ: YENİLENEBİLİR ENERJİYİ TEŞVİK EDİYORUZ

‘İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzalayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; daha yaşanabilir, insana ve çevreye duyarlı bir Balıkesir inşa etme gayreti içerisinde olduklarını kaydetti. Balıkesir’in Yerel İklim Planı’nı tamamlamak üzere olduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, belediye olarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili yatırımları teşvik edip destekleyeceklerini söyledi.

‘ÖNCÜ ŞEHİRLERDEN BİRİSİ OLACAĞIZ’

İklim değişikliğine neden olan sera gazı salınımlarının yüzde 75’inden sorumlu olan kentlerin aynı zamanda bu değişikliğin olumsuz etkilerini en çok hisseden yerleşim yerleri olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz “Bu nedenle şehirlerin, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen uyum ve iyileştirme çalışmalarının merkezinde yer alması gerekiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları gerektiği şekilde yerine getirip iklim değişikliği ile mücadelede öncü şehirlerden biri olma gayreti içerisindeyiz” açıklamasında bulundu.

İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi

  • İklim ve enerji hedeflerini uygulamaya gönüllü olarak bağlı binlerce şehir ve bölgeyi bir araya getiren ‘İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin imzalayıcıları; herkes için sürdürülebilir ve düşük maliyetli enerji sağlayan, karbonsuz ve dirençli bölgeler sağlamak için uzun vadeli bir vizyonu paylaşıyor. İmzalayıcılar; bölgesel ve ulusal düzeyde belirlenen azaltım, adaptasyon ve enerjiye erişim hedeflerine ulaşarak bu vizyona katkı sağlamak için gönüllü olarak taahhütte bulunuyor. Sözleşmeye imza atan yerel yönetimler, 2030 yılına kadar sera gazı salınımını yüzde 40 oranında azaltma, 2050’ye kadar ise karbonsuz kent haline gelme taahhüdü veriyor.

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