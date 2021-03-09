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BALİKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sagay’ın evine silahlı saldırı: Yedi el ateş açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sagay’ın Balıkesir'e bağlı Kuvayı Milliye Mahallesi’nde bulunan konutu dün gece saat 4.30'da 2 kişi tarafından pompalı tüfekle tarandı. Olayda yaralanan olmazken Başkanvekili Sagay’ın o esnada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Ankara’da bulunduğu öğrenildi.

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sagay.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sagay.

Balıkesir Kuvayı Milliye Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sagay’ın evi 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

  • Yaşanan olay sonrasında kaçan 2 kişi Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından suç aletleriyle birlikte yakalandı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis olayla ilişkisi olduğu öne sürülen 3 kişiyi arıyor.

Açılan ateş sonucu evin duvarlarında mermi izleri görüldü.

7 el ateş açılmış 2’si isabet etmiş

Konuyla ilişkin açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Birol Şahin, “Dün gece 04.30 sıralarında Büyükşehir Meclis üyemiz ve Belediye Başkanvekilimiz Yasin Sagay’ın ikamet ettiği konutuna pompalı tüfekle ateş edilmiş ve saçmalar konut duvarına isabet etmiştir. Olay akabinde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Emniyet Müdürü Hasan Onat faillerin tespiti ve yakalanması için hassasiyet göstererek çalışma başlatmışlar ve kısa sürede olayı gerçekleştirenler tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmekte olup olayın ayrıntılarını araştırılmaktadır” dedi.

Şahin, olay sırasında Yasin Sagay’ın konutta bulunmadığını, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile bir birlikte Ankara’da bulunduğu söyledi.

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