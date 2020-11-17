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Gündem İBBnin söktüğü dikey bahçeleri talep eden Balıkesir Belediyesine skandal yanıt Stresten öldüler
İSTANBUL

İBB'nin söktüğü dikey bahçeleri talep eden Balıkesir Belediyesi'ne skandal yanıt: Stresten öldüler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok duvarını süsleyen dikey bahçeleri, 'maliyet' gerekçesi ile sökme kararı almış, yerlerine grafiti çizimleri yapılmıştı. İBB'nin bu uygulaması vatandaşın tepkisini çekerken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sökülen bitkilere talip olduklarını, kullanılmayacaksa kendilerine hibe edilebileceğini söylemiş, İBB'ye bu konuda başvuru yapılmıştı. Ancak İBB, bir ay süren sessizliğin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bir yazı göndererek kararını bildirdi. Yazıda, 'bitkilerin stresten öldüğü', bu nedenle talebe olumlu yanıt verilemediği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
İBB'nin çiçekleri sökmesi tepki toplamıştı.
İBB'nin çiçekleri sökmesi tepki toplamıştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter Dr. Mustafa Küçükkaptan imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilen dilekçeyle, kaldırılan ve kaldırılması planlanan bitki, saksı, sulama ekipmanları, konstrüksiyon malzemeleri ve aydınlatma ekipmanlarını Ekim ayında talep etti. 15 Ekim’de yapılan taleple ilgili olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "İyi niyetli bir talepte bulunduk. İnşallah, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden olumlu bir cevap bekliyoruz" demişti.

İBB Halk Ekmek Başkan Vekili Nama'dan zam açıklaması: Hala zarar ediyoruz
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İBB Halk Ekmek Başkan Vekili Nama'dan zam açıklaması: Hala zarar ediyoruz
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatına zam yapıldı.75 kuruşa satılan 250 gramlık halk ekmeğin fiyatı bir liraya yükseltildi. İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama yapılan zammı böyle savundu.


Talep geri çevirildi


Yaklaşık bir ay sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin talebine cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ise, ‘Bitkisel materyallerin önemli bir kısmı strese bağlı hastalıklar dolayısıyla hayatını kaybetmiştir’ gerekçesiyle talebi geri çevirdi.

İBB'nin yol kenarlarına, 'dikey bahçe yerine grafiti' çalışması tartışmaya yol açtı
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İBB'nin yol kenarlarına, 'dikey bahçe yerine grafiti' çalışması tartışmaya yol açtı

Taşıyıcı sistem malzemeleri çürümüş


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin imzasıyla, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: “İlgili yazınız ile; Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan alanlardaki dikey bahçe düzenlemelerinde revizyon çalışmalarının başlatıldığı ve ‘Yaşayan Duvar’ adıyla yeni uygulamanın başlandığı, kaldırılan ve kaldırılması planlanan dikey bahçelerin (bitki, saksı sulama ekipmanları konstrüksiyon malzemeleri, aydınlatma ekipmanları vb.) kamu yararı gözetilerek hibe edilmesi talep edilmektedir. Bahse konu olan dikey bahçelerin; özellikle taşıyıcı sistem malzemeleri çürümüş, bitkisel materyallerin önemli bir kısmı da strese bağlı hastalıklar dolayısıyla hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle bakım ve onarım maliyetleri her geçen gün artan dikey bahçelerin malzemeleri, başkanlığımızın sorumluluğunda bulunan alanlarda değerlendirildiğinden talebiniz tarafımızca karşılanamamaktadır. Bilgilerinize rica ederim.”

Halkı isyan ettiren İBB icraatı: Çiçek ve yeşillikle donatılan dikey bahçeler gitti yerine dev grafitiler geldi
OYNAT 01:25
Halkı isyan ettiren İBB icraatı: Çiçek ve yeşillikle donatılan dikey bahçeler gitti yerine dev grafitiler geldi
İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Konuşan Duvarlar Projesi' kapsamında şehir genelinde karayolu kenarında bulunan dikey bahçeleri yüksek maliyet gerekçesiyle kaldırarak duvarlara dev grafiti çalışması başlattı. Yol kenarındaki çiçek ve yeşilliklerin sökülmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.



  • Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, dikey bahçeleri değerlendirmek için iyi niyetle bir talepte bulunduklarını, gelen cevaba ise, polemik yaratmamak adına yanıt vermeyeceğini belirtti.

İBB'nin İstanbul Vakfı tarafından dağıtılan 'kurban konserveleri bozuldu' iddiası
OYNAT 00:26
İBB'nin İstanbul Vakfı tarafından dağıtılan 'kurban konserveleri bozuldu' iddiası
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Kurban Bayramı'nda Kayaşehir'de yaşanan skandalın ardından bir yeni skandal daha patlak verdi. Kurban kesim alanlarındaki organizasyonu yapamadığı için onlarca kurbanın zayi olmasına neden olan İBB'de şimdi de toplanan hisselerle vatandaşa dağıtılmak üzere hazırlanan kurban konservelerinin bozulduğu iddia edildi. İBB Vakfı'na ait konserve kutusunda yer alan ürünlerin bozuk görüntülere sosyal medyada gündeme oturdu.

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İBB'den tepki çeken proje: Bölgede oturanlar çalışma yapılan kaldırımın başında nöbet tutmaya başladı


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