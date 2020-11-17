İBB'nin söktüğü dikey bahçeleri talep eden Balıkesir Belediyesi'ne skandal yanıt: Stresten öldüler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter Dr. Mustafa Küçükkaptan imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilen dilekçeyle, kaldırılan ve kaldırılması planlanan bitki, saksı, sulama ekipmanları, konstrüksiyon malzemeleri ve aydınlatma ekipmanlarını Ekim ayında talep etti. 15 Ekim’de yapılan taleple ilgili olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "İyi niyetli bir talepte bulunduk. İnşallah, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden olumlu bir cevap bekliyoruz" demişti.

OYNAT 03:22 İBB Halk Ekmek Başkan Vekili Nama'dan zam açıklaması: Hala zarar ediyoruz İstanbul'da Halk Ekmek fiyatına zam yapıldı.75 kuruşa satılan 250 gramlık halk ekmeğin fiyatı bir liraya yükseltildi. İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama yapılan zammı böyle savundu. BiP'te paylaş

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Talep geri çevirildi



Yaklaşık bir ay sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin talebine cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ise, ‘Bitkisel materyallerin önemli bir kısmı strese bağlı hastalıklar dolayısıyla hayatını kaybetmiştir’ gerekçesiyle talebi geri çevirdi.

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GÜNDEM İBB'nin yol kenarlarına, 'dikey bahçe yerine grafiti' çalışması tartışmaya yol açtı

Taşıyıcı sistem malzemeleri çürümüş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin imzasıyla, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: “İ

Bu nedenle bakım ve onarım maliyetleri her geçen gün artan dikey bahçelerin malzemeleri, başkanlığımızın sorumluluğunda bulunan alanlarda değerlendirildiğinden talebiniz tarafımızca karşılanamamaktadır. Bilgilerinize rica ederim.”

OYNAT 01:25 Halkı isyan ettiren İBB icraatı: Çiçek ve yeşillikle donatılan dikey bahçeler gitti yerine dev grafitiler geldi İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Konuşan Duvarlar Projesi' kapsamında şehir genelinde karayolu kenarında bulunan dikey bahçeleri yüksek maliyet gerekçesiyle kaldırarak duvarlara dev grafiti çalışması başlattı. Yol kenarındaki çiçek ve yeşilliklerin sökülmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. BiP'te paylaş

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, dikey bahçeleri değerlendirmek için iyi niyetle bir talepte bulunduklarını, gelen cevaba ise, polemik yaratmamak adına yanıt vermeyeceğini belirtti.

OYNAT 00:26 İBB'nin İstanbul Vakfı tarafından dağıtılan 'kurban konserveleri bozuldu' iddiası CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Kurban Bayramı'nda Kayaşehir'de yaşanan skandalın ardından bir yeni skandal daha patlak verdi. Kurban kesim alanlarındaki organizasyonu yapamadığı için onlarca kurbanın zayi olmasına neden olan İBB'de şimdi de toplanan hisselerle vatandaşa dağıtılmak üzere hazırlanan kurban konservelerinin bozulduğu iddia edildi. İBB Vakfı'na ait konserve kutusunda yer alan ürünlerin bozuk görüntülere sosyal medyada gündeme oturdu. BiP'te paylaş

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