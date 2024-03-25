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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Su Günü etkinlikleri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü “Bu günümüzü yarınlara hazırlamak” amacıyla, su tasarrufu ve su verimliliği seferberliği çalışmaları kapsamında; “10 Numaralı Şehrin 10 Numaralı Çocukları” sloganıyla Ana ve İlkokullardaki çocuklara su tasarrufu ve çevre bilincini aşılamak amacıyla hazırlanılan programını gerçekleştirmektedir.

16:37 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Dünya Su Günü'nde etkinliklere ev sahipliği yaptı.


Bu kapsamda “22 Mart Dünya Su Günü” Salih Tozan Kültür Merkezinin yanında bulunan BASKİ Genel Müdürlüğü standında ve Hasan Basri Çantay İlkokulunda eğitim gören 3. Sınıf öğrencileriyle etkinliklerini gerçekleştirmiştir. Stantta ve okulda çocuklara su tasarrufu ve çevre bilinci hakkında bilgiler verilmiş, videolar izletilmiş ve deneyler yapılmıştır. Aynı zamanda yine 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında; TED Bandırma Koleji Anadolu Lisesinin 1. Sınıf öğrencilerini Bandırma İçme Suyu Arıtma Tesisinde ağırlayarak teknik gezi gerçekleştirmiştir.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü; teknolojik gelişmeleri takip ederek vatandaşların talep ve beklentilerini zamanında, eksiksiz ve güvenilir şekilde karşılayarak vatandaş odaklı hizmetler sunmaya, sürdürülebilir kaynak yönetiminde doğal kaynakları korumaya, İl genelinde altyapı eksikliklerini gidererek ilçe merkezleri ve kırsal alanda gelecek nesillere sağlıklı ve kesintisiz içme suyunu sağlamaya devam etmektedir.

#Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
#Dünya Su Günü
#Balıkesir
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