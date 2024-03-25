Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Su Günü etkinlikleri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Dünya Su Günü'nde etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Bu kapsamda “22 Mart Dünya Su Günü” Salih Tozan Kültür Merkezinin yanında bulunan BASKİ Genel Müdürlüğü standında ve Hasan Basri Çantay İlkokulunda eğitim gören 3. Sınıf öğrencileriyle etkinliklerini gerçekleştirmiştir. Stantta ve okulda çocuklara su tasarrufu ve çevre bilinci hakkında bilgiler verilmiş, videolar izletilmiş ve deneyler yapılmıştır. Aynı zamanda yine 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında; TED Bandırma Koleji Anadolu Lisesinin 1. Sınıf öğrencilerini Bandırma İçme Suyu Arıtma Tesisinde ağırlayarak teknik gezi gerçekleştirmiştir.