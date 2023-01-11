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BALIKESİR

Balıkesir merkezli üç ilde FETÖ operasyonu: Yedi zanlı gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı; firari 3 kişinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

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Haber Merkezi DHA
Balıkesir merkezli üç ilde FETÖ operasyonu: Yedi zanlı gözaltına alındı
Balıkesir

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında; 'mahrem yapılanma'da faaliyet yürüttükleri ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında ifadeler, ankesörlü telefon kayıtları, terör örgütü lehine suç unsuru sosyal medya paylaşımları gibi çeşitli bilgi ve belgeler bulunduğu iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Balıkesir merkezli Ankara ve Bursa'da önceden belirlenen 11 adrese operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda; aralarında araştırma görevlisi, ziraat mühendisi, öğretmen, askeri fabrika işçisi ve infaz koruma memuru olan 7 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Mersin'de 15 FETÖ'cü için şafak operasyonu: Rüya içerikli 'umut' mesajları göndermişler
FOTOĞRAF 12
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığız tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamına örgütün güncel yapılanması içinde olduğu iddia edilen 15 kişi tespit edildi.
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Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti.
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Şafak vakti 120 polisin katılımıyla gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Soruşturma kapsamında şüphelilerin, operasyonlarla zayıflayan örgütün, dağılmamak ve mensuplarının aidiyet duygusunu pekiştirmek için kriptolu yazışma uygulamaları üzerinden rüya içerikli umut mesajları gönderdiği tespit edildi.
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Ayrıca, örgütün öğrenci yapılanmasında yönetici olduğu ileri sürülen bir şüpheli hakkında aynı zamanda terör örgütü PKKKCK propagandasını yapmak suçundan da soruşturma yürütüldüğü belirlendi.
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Mersin'de 15 FETÖ'cü için şafak operasyonu: Rüya içerikli 'umut' mesajları göndermişler
Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın güncel yapılanması içerisinde yer aldığı öne sürülen 15 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
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