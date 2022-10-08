Gündem Balıkesir meydanlara sığmadı Balıkesirde coşkulu karşılama
POLİTİKA

Balıkesir meydanlara sığmadı: Balıkesir'de coşkulu karşılama

Bir dizi toplu açılış ve miting için Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanından çıkışta kendisini karşılayan bando, mehteran ve tülütabakları selamladı. Cengiz Topel Caddesi'nden şehre giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Ziyaretten görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Balıkesir meydanlara sığmadı: Balıkesirde coşkulu karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balıkesir'de çoskulu karşılama

Bir dizi toplu açılış ve miting için Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanından çıkışta kendisini karşılayan bando, mehteran ve tülütabakları selamladı.

Cengiz Topel Caddesi'nden şehre giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balıkesir'de coşkulu karşılama
OYNAT 01:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balıkesir'de coşkulu karşılama
Bir dizi toplu açılış ve miting için Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanından çıkışta kendisini karşılayan bando, mehteran ve tülütabakları selamladı. Cengiz Topel Caddesi'nden şehre giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Ziyaretten görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Yol boyunca vatandaşları selamlayan Erdoğan'ı, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı karşıladı. Binlerce vatandaş otobüsün önüne geçince kısa süreli izdiham yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan, otobüsün içinden kısaca hitap ederek herkesi miting alanına çağırdı ve sandıkların 8 ay sonra Balıkesir'de patlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için Kuvayi Milliye Meydanı'na hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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Balıkesir meydanlara sığmadı: Balıkesir'de coşkulu karşılama
Gündem

Balıkesir meydanlara sığmadı: Balıkesir'de coşkulu karşılama

Bir dizi toplu açılış ve miting için Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanından çıkışta kendisini karşılayan bando, mehteran ve tülütabakları selamladı. Cengiz Topel Caddesi'nden şehre giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Ziyaretten görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nin açılışını gerçekleştirdi: İsrafı ortadan kaldıran bir yatırım
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nin açılışını gerçekleştirdi: İsrafı ortadan kaldıran bir yatırım

İmalatta kullandığı ham maddenin yüzde 100’ünü geri kazanılmış eski kağıtlardan karşılayan ve Türkiye’nin kağıt üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak üzere kurulmuş Varaka gibi sektöründe örnek projelere ev sahipliği yapacak Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Albayrak Grubu'na ait Varaka Kağıt Fabrikası'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrafı ortadan kaldıran bir yatırım. Burada tasarruf var" ifadelerini kullandı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, üst düzey protokol ve Varaka çalışanları katıldı.

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