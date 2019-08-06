Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

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AYM kararında ‘Bese Hozat’ detayı

Anayasa Mahkemesi’nin ‘devleti katliam yapmakla’ suçlayan akademisyenleri aklayan kararında PKK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat detayı dikkat çekiyor. Akademisyenler bildirisi Hozat’ın, “Aydın ve demokratik çevreler öz yönetimlere sahip çıksın” sözlerinden sonra hazırlanmıştı. Yerel mahkemeler soruşturmaları bildiriyle Hozat’ın sözleri arasındaki ilişki üzerine kurmuştu. AYM ise ilişkiyi görmemeyi tercih etti.