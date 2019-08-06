Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerince ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen, 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 2 astsubay, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
6 kişi gözaltına alındı
- Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖsoruşturmasında da haklarında gözaltı kararı çıkarılan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise bazı şüpheli veya tanık ifadelerinde adı geçen infaz koruma memuru şüpheli gözaltına alındı.
Toplam 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.