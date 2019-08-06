Gündem Balıkesirde FETÖ operasyonu 6 gözaltı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonlarda 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli iki astsubay ile 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerince ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen, 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 2 astsubay, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

6 kişi gözaltına alındı

  • Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖsoruşturmasında da haklarında gözaltı kararı çıkarılan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise bazı şüpheli veya tanık ifadelerinde adı geçen infaz koruma memuru şüpheli gözaltına alındı.

Toplam 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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