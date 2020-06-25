Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, ailesinden 4 kişi ağır yaralı

Hayat

Vefalı polisten Elife teyzeye ziyaret: Ölümden çekip kurtarmıştı

Adana'da dalgıç polis Kemal Alış, sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katında mahsur kalan Elife Canatar'ı (65) evinde ziyaret etti. Canatar, Alış'a hem hayatını kurtardığı hem kendisini ziyaret ettiği için teşekkür etti.