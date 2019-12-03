Gündem Bartında tarihi kalenin duvarlarına sprey boyalı saygısızlık
BARTIN KÜLTÜR SANAT

Bartın haberleri... Amasra'da tarihi kalenin duvarlarına sprey boyalı saygısızlık

Bartın'da tarihi kalenin duvarlarına sprey boyalı saygısızlık

Bartın'ın Amasra ilçesindeki tarihi Amasra Kalesi'nin duvarlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, yazıyı yazanların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Kale surlarının değişik yerlerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldığı görüldü.
Kale surlarının değişik yerlerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldığı görüldü.

'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak 2013 yılının Temmuz ayında, 'UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Amasra Kalesi, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden bugüne kadar geldi. Kale surlarında zaman zaman restorasyon yapıldı.

3 bin yıllık lahit kapağına spreyle yazı yazıldı
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3 bin yıllık lahit kapağına spreyle yazı yazıldı

Büyük ve Küçük Liman, Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini kapsayan, 2 kilometre uzunluğundaki kale surlarının değişik yerlerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldığı görüldü.

DHA

Amasra Kalesi'nin 'Dünya Miras Listesi'ne alınma süreci devam ederken, Boztepe ve Zindan mahallelerini çevreleyen duvarlarına yazılar yazılması tepki çekti. Kale duvarlarındaki yazı ve şekiller, görüntü kirliliğine de neden oldu. Kalenin 'Kraliçe Amastris Hamamı' olarak bilinen direkli kaya bölümünde de çok sayıda yazı ve şekil olduğu görüldü.

Aşklarını şehitlik duvarına yazanlara tepki: Bunların tedavi edilerek topluma kazandırılmasını istiyoruz
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Aşklarını şehitlik duvarına yazanlara tepki: Bunların tedavi edilerek topluma kazandırılmasını istiyoruz

DHA

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, yazıyı yazanların yakalanması için çalışma başlattı. Kaleye yazı yazan kişi ya da kişiler hakkında, 'kültür ve tabiat varlıklarına zarar vermek'ten işlem yapılacağı öğrenildi. Kale duvarlarındaki yazı ve şekillerin, tarihi dokuya zarar vermeden silinmesi için çalışma yapılacağı belirtildi.

2 bin yıllık surlara sprey boyayla yazı yazdılar
GÜNDEM
2 bin yıllık surlara sprey boyayla yazı yazdılar

DHA

3 yıl önce de yazılmıştı

Öte yandan 2016 yılında da Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini bağlayan köprü ile kale duvarlarına, sprey boyayla yazılar yazılmıştı. Amasra Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucunda teknik ekip tarafından düşük basınçla kum püskürtülmesi yöntemiyle yazılar silinmişti.

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