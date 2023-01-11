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İSTANBUL

Başakşehir’de arsa kavgası: Hamile yengesi ile arkadaşını öldürdü

Başakşehir’de arsa meselesi nedeniyle aralarında husumet olan ağabeyinin evini basan Şahin Taş, eve ateş açtığı sırada kapı arkasında duran hamile yengesini vurdu. O sırada kapı önünde bekleyen arkadaşı ile tartışan Taş, arkadaşına da silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Sunay Taş ve Turgay Akyıldız hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
Başakşehir’de arsa kavgası: Hamile yengesi ile arkadaşını öldürdü
Başakşehir'de arsa kavgası kanlı bitti

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Narlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arsa nedeniyle aralarında sorun olan Şahin Taş, gece geç saatlerde ağabeyinin evinin önüne geldi. Şahin Taş, yanındaki silahla önce havaya sonra da kapıya doğru ateş açtı.

Bu sırada kapının arkasında bulunan hamile yengesi Sunay Taş (25), göğsünden ve karnından vurularak ağır yaralandı.

Yengesini vurduğunu fark eden Şahin Taş, kendisini aşağıda bekleyen arkadaşı Turgay Akyıldız’ın aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Araç içinde arkadaşıyla tartışmaya giren Taş, Akyıldız’ı vurarak öldürdü. Katil zanlısı, olay yerinden yaya olarak kaçıp bir evde saklandı. Polis ekipleri, arkadaşını ve yengesini öldüren Şahin Taş'ı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polisin olay yerindeki güvenlik tedbirleri devam ediyor.

Başakşehir'de arsa kavgası kanlı bitti: Hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü
FOTOĞRAF 6
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Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Narlı Sokakta meydana geldi.
Title
İddiaya göre, arsa nedeniyle aralarında sorun olan Şahin Taş, gece geç saatlerde ağabeyinin evinin önüne geldi.
Title
Şahin Taş, yanındaki silahla önce havaya sonra da kapıya doğru ateş açtı.
Title
Bu sırada kapının arkasında bulunan hamile yengesi Sunay Taş (25), göğsünden ve karnından vurularak ağır yaralandı.
Title
Yengesini vurduğunu fark eden Şahin Taş, kendisini aşağıda bekleyen arkadaşı Turgay Akyıldız’ın aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Title
Araç içinde arkadaşıyla tartışmaya giren Taş, Akyıldız’ı vurarak öldürdü. Katil zanlısı, olay yerinden yaya olarak kaçıp bir evde saklandı. Polis ekipleri, arkadaşını ve yengesini öldüren Şahin Taşı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polisin olay yerindeki güvenlik tedbirleri devam ediyor.
Başakşehir'de arsa kavgası kanlı bitti: Hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü
Başakşehir'de arsa meselesi nedeniyle aralarında husumet olan ağabeyinin evini basan Şahin Taş, eve ateş açtığı sırada kapı arkasında duran hamile yengesini vurdu. O sırada kapı önünde bekleyen arkadaşı ile tartışan Taş, arkadaşına da silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Sunay Taş ve Turgay Akyıldız hayatını kaybetti.


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