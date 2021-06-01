Başakşehir'de kimyasal atık paniği: Üzeri toprakla örtüldü

İstanbul, Başakşehir Hürriyet Bulvarı'na kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık vatandaşları tedirgin ediyor.
Yaklaşık bir hafta önce plakasız bir hafriyat kamyonu tarafından yol kenarına dökülen kimyasal atıktan duman çıkması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.
Çevreye kötü koku da yayılırken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
Kokudan durulmuyor
İtfaiye ve Başakşehir Belediyesi ekipleri tarafından bir süre incelenen atığın üzerinin örtülmesine karar verildi. Atığın üzeri toprakla örtüldü. Atığın daha sonra bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi.
Bölgede yaşayanlar çevreye yayılan koku nedeniyle bir süredir rahatsız olduklarını söyledi.
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Başakşehir’de kimyasal atık alarmı: Üzeri toprakla örtüldü
Başakşehir'de kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık çevrede yaşayanları tedirgin etti. Atığın üzeri ekiplerin çalışmasıyla toprakla örtüldü.
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Anadolu'dan Ege Denizi'ne Büyük Menderes Nehri'nden sonra dökülen en büyük akarsu olan Gediz Nehri, Alaşehir Çayı'ndan gelen kimyasal atıklar nedeniyle çevresine zehir saçıyor.
Gediz Nehri'nin şuan atık su kanalı gibi aktığını belirten Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, eskiden balık tutulan, yüzülen ve Gediz Ovası'na can veren Gediz Nehri'nin yeniden tertemiz akması için başlattıkları savaşı 25 yıldır sürdürdüklerini söyledi.
Vakfın 1995 yılında Gediz'deki kum ocakları tahribatlarını ve kirliliği önlemek için kurulduğuna vurgu yapan Kilimcigöldelioğlu, kum ocakları tahribatlarını önlediklerini ve kuruldukları yıldan itibaren de Gediz'deki kirlilikle yakından ilgilendiklerini söyledi.
Gediz atık su kanalı gibi akıyor <br> <br> Gediz'deki kirliliğin önlenmesi adına çalışmalar yaptıklarını belirten Kilimcigöldelioğlu, kirliliğin önlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ve milletvekillerinin destek verdiğini ancak Devlet Su İşlerinin (DSİ) destek vermediğini söyledi. Kilimcigöldelioğlu, Şuan Gediz atık su kanalı haline geldi. Alaşehir Çayı kirliliğin en çok olduğu yer. Gediz'e Kum ve Nif Çayı olmak üzere yan dereler, sanayi ve belediyelerin olduğu her yerden kirlilik akıyor. Biz kesinlikle Gediz'e evsel ve sanayi atık dökülmesini istemiyoruz. Biz Gediz'in tertemiz kalmasını istiyoruz dedi.
Atık su kanalı yapılmalı<br> <br> Gediz'in temiz kalması için kenarına atık su kanalı yapılması gerektiğini anlatan Kilimcigöldelioğlu “Amerika Birleşik Devleti ve Avrupa bunu yapıyorsa Türkiye de bunu yapmalı. Bu yapılmadığı, DSİ buna çözüm bulmadığı sürece Gediz'in kirliliğine çözüm bulunamaz. Bu konuya çözüm bulunması için Cumhurbaşkanımıza kadar gitmeyi düşünüyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız ve yardımcısı ile görüşüp, GEMA Vakfının 22 maddelik raporunu verdik. Onlar üzerinde şuan çalışıyorlar. Ancak DSİ bizim çalışmamıza olumlu bakmıyor. İnşallah bu çalışmalar yapıldığı zaman Gediz tertemiz olacak şeklinde konuştu.
Gediz leş gibi kokuyor<br> <br> Alaşehir Çayı'ndaki kirliliğin hat safhada olduğunun altını çizen Kilimcigöldelioğlu, “Alaşehir'de belediyenin, tarımsal işletmelerin ve sanayilerin arıtma tesisi yok. Salihli'de de Organize Sanayi Bölgesi dışındaki fabrikaların arıtma tesisi yok. Alaşehir'den gelen kirlik sularla Gediz şuan çok daha kirli akıyor. Gediz leş gibi kokuyor ve çok kötü. Buna çözüm bulunması lazım, ama çözüm bulmakta çok zor ifadelerini kullandı.
Her ailede, her dairede ve her sülalede kanser hastasının bulunduğunu belirten Kilimcigöldelioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: <br><br>Şuanda sadece kemoterapi paraları çözülse bu yatırım yapılır. Özbekistan'dan doğalgaz getirmek için trilyonlarca para aktarılıyor ama şuradaki 350 kilometrelik Gediz hattına para kaynağı ayrılamıyor. Gediz'in tertemiz kalması için bu kaynağın aktarılması lazım dedi.
“Gediz temiz akıncaya kadar bu savaş sürecek<br> <br> Gediz'in Murat Dağı'ndan doğduğunu ve Uşak'tan itibaren kirletilmeye başladığını belirten Kilimcigöldelioğlu, Gediz Nehri'ni Eşme, Sarıgöl, Alaşehir, Selendi, Turgutlu'daki fabrikaların kirlettiğini söyledi. Çiftçinin çaresiz kaldığı için Gediz'in suyunu tarımsal sulamada kullandığını belirten Kilimcigöldelioğlu, “Ben Gediz'in tertemiz olmasını istiyorum. Benim ana işim bu. Gediz tertemiz aktığı zaman benim hayatım bir yere gelecek. Ben Gediz için savaşıyorum, çünkü bu büyük bir savaş. Bu savaş kolay değil, devlet bir tarafta, sanayi bir tarafta, Organize Sanayiler bir tarafta, belediyeler bir tarafta. Bu savaş 25 yıldır sürüyor. Gediz temiz olasıya kadar bu savaş sürecek şeklinde konuştu.
“Gediz'de yüzüp, balık tutardık<br> <br> Gediz Nehri'nin taşmaları ve bereketlerini duyarak büyüdüklerini belirten Yılmaz Mahallesi sakinlerinden Ahmet Sarp ise, 1985-1986 yıllarında Gediz Nehri'nde yüzerdik. İnanın ki yemyeşil bir suyu vardı. Biz elimize o suya sokup, ellerimizle balık tutardık. En büyük zevkimizde saz diplerinde sepet ile balık tutmaktı. Sepetleri hayıt köklerine dayadığımızda sepetlere 5 tane, 10 tane balık girerdi. Tuttuğumuz balıkları akşam yerdik. Ancak 86 yılından sonra ne olduysa bizim güzelim Gedizimiz simsiyah akmaya başladı. Bırakın içinde balık bulmayı, kenarında kokudan domates, peynir-ekmek dahi yiyemez hale gelindi.
Biz inanıyoruz ki Türk Devleti çok büyük ve güçlüdür. Sibirya'dan doğalgaz getiren bir ülke olarak devletimizin imkanlarına göre ufacık bu yatırımların biran önce yapılmasıdır. Dedelerimiz nasıl tertemiz bir Gediz bıraktıysa, biz de torunlarımıza ve çocuklarına daha güzel bir Gediz bırakabilelim dedi.
“Gediz şuan zehir akıyor Türkiye'nin değişik yerlerinde görev yapan çocukluk arkadaşları ile bir araya geldiklerinde yad ettikleri Gediz'in kumlarını konuştuklarını belirten Sarp, “Gediz Nehri kenarındaki o sapsarı kumları inanınki Bodrum'u, Kuşadası'nı aratmıyordu. Buraya uzun yıllardır gelmeyen arkadaşlarımız, buraya geldiklerinde inanamıyorlar. Diyorlar ki nerede benim köyüm, nerede benim Gedizim, nerede benim Gedizimin kumları diyor. İşte görüyorsunuz, şuan kum yok, su yok, yeşil hiçbir şey yok. İnanın ki o günkü söğütlerle bugünkü söğütleri karşılaştırdığımızda söğüdün ve odunun bile rengi değişti. İşte bu kadar kirlilik ve zehir, en kötüsü de Gediz Nehri Yılmaz, Hasalan, Kapancı, Sart ve Menemen'e kadar gidiyor, bunun üstünde ise birçok köyden geçiyor.
Çiftçilerimiz ve ben de bir çiftçi çocuğu olarak dar imkanlarda çiftçilik yapan köylümüz, imkansızlıklar nedeniyle tarlasının dibinden geçen maalesef temizliğin dışında tüm enstrümanları içinde barındıran bu suyla kah domatesi, kah biberi, kah çekirdeksiz kuru üzümümüzü suluyor. Maalesef o ürünleri çocuklarımıza ve büyükşehirlerdeki vatandaşlarımıza yediriyoruz. Yetkililerimizin biran önce bu konuya çözüm bulmasını arzu ediyoruz şeklinde konuştu.
Ege'nin can damarı kimyasal atık kurbanı
Ege Bölgesi'nin sulamadaki en büyük can damarı olan Gediz Nehri, kimyasal atıklar nedeniyle simsiyah zehir akıtıp, çevresine kötü kokular yayıyor.
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Etrafı sanayi kuruluşlarıyla çevrili Bursa’nın dereleri son yıllarda simsiyah akmaya başladı. Fabrikalar tarafından arıtılmadan salınan atık sular sebebiyle dereler simsiyah akıyor. Bursa’nın verimli ovalarından akan bu pis sularla üreticiler tarla ve bahçelerini sulamak mecburiyetinde kalıyor. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) üyeleri, Bursa’nın kirli akan derelerine dikkat çekerek, acil eylem planı çağrısında bulundu.
Bursa’nın derelerinin salınan kimyevi atıklarla aşırı kirlendiğini ifade eden DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, Bugün burada görüyoruz ki, yetkililerin suyun sağlıklı bir şekilde topluma ulaşabilmesi için acil eylem planları yapması gerekmektedir. Çünkü Dünya Sağlık Teşkilatının verilerine göre dünyada 2 milyara yakın insan sağlıklı ve temiz suya erişemiyor. Her gün 30 bin insan kirli sudan dolayı ölmekte. Milyonlarca insanın buna bağlı hastalıklardan dolayı hayat kalitesinin düştüğünü ifade edilmekte. Başta Bursa olmak üzere Türkiye’nin bir çok noktasında küresel ısınma sebebiyle gerekli yağışı almayan şehirlerimizdeki barajlarda ciddi kurumalar söz konusu . Diğer yandan yer altı sularımızda ciddi çekilme ve akar sularımızda kirlilik söz konusu. Şu ân yanında durduğumuz Nilüfer çayı Bursa’ya hayat veren bir çay. Uludağ’dan tertemiz bir şekilde başlayan yolculuğunda 200 kilometre yol alarak Marmara denizine dökülmektedir. Bu çay Uludağ’dan tertemiz şekilde doğuyor, ama şehir şehir merkezine girdiğinde su değil kimyasal atık hâline geliyor. Bulunduğumuz noktada çaydan su alıp tahlil yapsak suya rastlayamayız. Dünya Su Gününde biz DOĞADER olarak karar vericilere seslenmek istiyoruz. Artık lütfen suyun önemini vurgulayan konuşmaların yanı sıra, acil eylem planlarıyla akar ve yer altı sularımızın temizlenmesi için harekete geçin dedi.
Etrafı sanayi kuruluşlarıyla çevrili Bursa’nın dereleri son yıllarda simsiyah akmaya başladı. Fabrikalar tarafından arıtılmadan salınan atık sular sebebiyle dereler simsiyah akıyor. Bursa’nın verimli ovalarından akan bu pis sularla üreticiler tarla ve bahçelerini sulamak mecburiyetinde kalıyor. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) üyeleri, Bursa’nın kirli akan derelerine dikkat çekerek, acil eylem planı çağrısında bulundu.
Bursa’nın derelerinin salınan kimyevi atıklarla aşırı kirlendiğini ifade eden DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, Bugün burada görüyoruz ki, yetkililerin suyun sağlıklı bir şekilde topluma ulaşabilmesi için acil eylem planları yapması gerekmektedir. Çünkü Dünya Sağlık Teşkilatının verilerine göre dünyada 2 milyara yakın insan sağlıklı ve temiz suya erişemiyor. Her gün 30 bin insan kirli sudan dolayı ölmekte. Milyonlarca insanın buna bağlı hastalıklardan dolayı hayat kalitesinin düştüğünü ifade edilmekte. Başta Bursa olmak üzere Türkiye’nin bir çok noktasında küresel ısınma sebebiyle gerekli yağışı almayan şehirlerimizdeki barajlarda ciddi kurumalar söz konusu . Diğer yandan yer altı sularımızda ciddi çekilme ve akar sularımızda kirlilik söz konusu. Şu ân yanında durduğumuz Nilüfer çayı Bursa’ya hayat veren bir çay. Uludağ’dan tertemiz bir şekilde başlayan yolculuğunda 200 kilometre yol alarak Marmara denizine dökülmektedir. Bu çay Uludağ’dan tertemiz şekilde doğuyor, ama şehir şehir merkezine girdiğinde su değil kimyasal atık hâline geliyor. Bulunduğumuz noktada çaydan su alıp tahlil yapsak suya rastlayamayız. Dünya Su Gününde biz DOĞADER olarak karar vericilere seslenmek istiyoruz. Artık lütfen suyun önemini vurgulayan konuşmaların yanı sıra, acil eylem planlarıyla akar ve yer altı sularımızın temizlenmesi için harekete geçin dedi.
Bursa’nın dereleri zehir akıyor: Uludağ’dan tertemiz şekilde gelen su merkezde kimyasal atık oluyor
Çevreciler, Bursa'nın kirli akan derelerine dikkat çekti. Çevreciler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün konuyu araştırıp tedbir almasını isterken, yıllardır konunun çözülemediğine de dikkat çekiyorlar.
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Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde yaşanan çevre kirliğinin önüne geçilemiyor. Daha önce yaklaşık 45 bin metrekarelik alana kaçak moloz ve hafriyat dökülen, yapılan incelemeyle molozlar arasında asbest olduğu saptanan mahallede, şimdi de kimyasal atık korkusu yaşanıyor.
İddiaya göre, yaklaşık 6 aydır bölgede faaliyet gösteren hafriyat firmasının kullandığı alana, aynı firmaya ait kamyonlar tarafından koyu renkli ve kötü koku yayan kimyasal atık döküldü. Mahalleli, durumu hemen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Bölgeye gelen belediye görevlileri, tutanak tutup, atıktan numune aldı. Atıkların bir bölümünün üzeri toprakla kapatılırken bir bölümü de aynı kamyonlarla, başka yere götürüldü.
Mahallede yaşananlar nedeniyle endişe duyduklarını söyleyen Leyla Şekerci (35), Doğma büyüme buralıyım. Dedemizden kalma bahçemizde birçok meyve sebze üretiyoruz. Kokusundan dolayı kimyasal atık olarak düşündüğümüz maddeler, ağaçlarımızın tam dibine döküldü.
Zaten molozlarda asbest çıkmasından dolayı yeterince tedirgindik. Dökülen molozların içinde asbest tespit edildi. Bir de koyu renkli ve kötü kokulu atıklar dökülmeye başlandı. Ne yazık ki Uzundere Mahallesi, Çernobil haline gelmeye başladı.
Çocuklarımız için endişeliyiz. Bu atıklar içinde ürün yetiştiriyoruz. Bu ürünleri çocuklarıma nasıl yedireceğim? Yetkililerin artık bu konulara el atmasını bekliyoruz dedi.
Nilgün Bal (50) da Uzundere'de çok fazla sorunumuz var. Molozların ardından bahçemizin yan tarafında 6 aydır bir firma faaliyet gerçekleştiriyor. Bahçede otururken kötü bir koku gelmeye başladı. Kokunun kaynağına bakmak için çıktığımızda döküm yapan kamyonları gördük.
Hemen belediyeye şikayette bulunduk, bunun üzerine yetkililer gelip tutanak tuttu. Ne olacağını bilmiyoruz. Uzundere halkı olarak çok endişeliyiz. Şehrin en kötü durumlarını hep biz yaşıyoruz. Moloz dökümü, asbest, kaçak dökümler hep Uzundere'nin başına geliyor.
Yetkililer artık buraya el atsın. Biz, Uzundere'ye sahip çıkmaya çalışıyoruz ancak onların da yardımcı olması gerekiyor. Karabağlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bize dönüş yapmasını bekliyoruz dedi.
İzmir'de kimyasal atık paniği
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, moloz ve asbest sorununun ardından kimyasal atık endişesi yaşanmaya başlandı. Mahalleli, bir hafriyat firmasına ait kamyonlarla boş araziye, kötü koku yayan koyu renkli kimyasal atık döküldüğünü iddia etti. Belediye ekipleri, dökülen atıktan numune aldı.