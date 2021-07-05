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POLİTİKA

Başbağlar Katliamı'yla ilgili paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu PKK'yı telafuz etmedi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 33 sivilin teröristlerce katledildiği ve terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından olan Başbağlar Katliamı ile ilgili bir paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine terör örgütünün ismini telafuz etmeden taziyede bulundu. Kılıçdaroğlu, Gara’da 13 Türk vatandaşının şehit olması sonrası terör örgütü PKK’nın adını anmadan kınama mesajı yayımlayıp iktidarı sorumlu tutmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başbağlar Katliamıyla ilgili paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu PKKyı telafuz etmedi
Kemal Kılıçdaroğlu

Erzincan kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra evleri yağmalayıp para, altın ve değerli eşyaları alarak tüm evleri ateşe vermişti.

Yapılan zulme karşı çıkan 5 kişiyi de evlerde ateşe vererek öldüren teröristler, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği de köy meydanında toplayıp, bir süre örgüt propagandası yaptıktan sonra kurşuna dizmişti.

Terör örgütünün ismini telafuz etmeden kınadı

Katliamın üzerinden 28 yıl geçti. PKK'nın gerçekleştirdiği katliam, yayımlanan mesajlarla kınanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Terör örgütü PKK'nın adını telafuz etmemeyi sürdüren Kılıçdaroğlu, mesajında "28 yıl önce bugün Başbağlar'da terör örgütü mensupları tarafından alçakça katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor ve terörü lanetliyorum!" ifadelerini kullandı.

"PKK'nın reklamını yapmak zorunda değiliz"

Kılıçdaroğlu, Gara’da 13 Türk vatandaşının şehit olması sonrası terör örgütünün adını anmadığı için tepkiyle karşılaşmıştı. "Neden isim vererek PKK'yı kınamıyorsunuz?" sorusuna da "Kullandığım dil devlet diline uygun. Terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz" yanıtını vermişti.

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