Gündem CHPden 13 vatandaşımızın şehit edilmesi sonrası "PKKsız" başsağlığı mesajı
POLİTİKA

CHP'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesi sonrası "PKK'sız" başsağlığı mesajı

Terör örgütü PKK’nın alıkoyduğu 13 vatandaşımızı şehit etmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li vekiller tarafından yayımlanan başsağlığı mesajlarında PKK’nın ismine yer verilmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'liler tarafından yapılan paylaşımlar.
CHP'liler tarafından yapılan paylaşımlar.

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 10 Şubat 2021'de PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla 'Pençe Kartal-2 Harekatı' başlatılmıştı.

50’den fazla teröristin öldürüldüğü ve 2 teröristin de sağ ele geçirildiği operasyonlarda alıkonulan 13 vatandaşımızın PKK tarafından başlarına kurşun sıkılarak şehit edildiği tespit edilmişti.

Bakan Akar açıkladı: PKK Gara bölgesinde alıkoyduğu 13 vatandaşımızı mağarada şehit etti
GÜNDEM
Bakan Akar açıkladı: PKK Gara bölgesinde alıkoyduğu 13 vatandaşımızı mağarada şehit etti

PKK’nın vatandaşlarımızı katletmesi sonrası sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımlayan CHP’li isimler, PKK’nın adına yer vermedi. İşte o paylaşımlardan bazıları:

Bakan Soylu: Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek şehitlerimiz yüzümüze tükürsün
GÜNDEM
Bakan Soylu: Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

Abone Ol Google News
TIR şoförlerinin imdadına yetiştiler

TIR şoförlerinin imdadına yetiştiler

​Kar ve fırtınanın ortasında AFAD'dan yardım eli.
Zor zeminde kritik 3 puan

Zor zeminde kritik 3 puan

​Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı son dakikalarda mağlup etti.
Vali Yerlikaya duyurdu

Vali Yerlikaya duyurdu

Kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.
Üç gün daha sürecek

Üç gün daha sürecek

İstanbul'un dört bir yanından kar manzaraları...

Malatya Valisi açıkladı

Malatya Valisi açıkladı

​Gara şehitlerinin kimlikleri tespit edildi.

SİHA'lar vurdu

SİHA'lar vurdu

​Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53 oldu.
Bazı illerde eğitime kar engeli

Bazı illerde eğitime kar engeli

Yüz yüze eğitim, yoğun kar nedeniyle ertelendi.

Mağaradaki korkunç infazı Bakan Akar açıkladı

​Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.