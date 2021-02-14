CHP'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesi sonrası "PKK'sız" başsağlığı mesajı

Dünya

Bangladeş 3 bin Arakanlı Müslüman'ı daha Bhasan Char Adası'na gönderiyor

Bangladeş’in uluslararası toplumun tepkisine rağmen 3 bin Arakanlı Müslüman'ı daha Bhasan Char Adası’na göndermeye başladığı bildirildi. Bangladeş'ten Bhasan Char Adası'na bugüne kadar 7 bin mülteci gönderildi. Bangladeş, Arakanlı Müslümanların ilk grubunu 4 Aralık 2020, 2'nci grubunu 29 Aralık 2020, 3'üncü grubunu 29 Ocak’ta, 4’üncü grubunu 30 Ocak’ta Ada'ya göndermişti.