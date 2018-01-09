Başbakan Yıldırım'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti hükümetleri olarak özgürlük alanlarını genişletmek ve basın çalışanlarının karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için 15 yıldır bütün imkanlarımızı seferber etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basın özgürlüğü ve ifade hürriyetinin korunarak geliştirilmesinin demokratik toplum düzeninin en önemli gereklerinden biri olduğunu belirtti.

Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, basın ve ifade hürriyetinin kullanılmasını hayati derecede önemsediğini ve daima teşvik ettiğini vurgulayan Yıldırım, "AK Parti hükümetleri olarak özgürlük alanlarını genişletmek ve basın çalışanlarının karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için 15 yıldır bütün imkanlarımızı seferber etmekteyiz." ifadesini kullandı.

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Medya bağımsızlığının en iyi biçimde sağlanması için, hukuki düzenlemeler kadar basın mensuplarının meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine uymalarının, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygıyı esas almalarının ve toplumsal sorumluluğu göz önünde bulundurmalarının da önemli olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti: