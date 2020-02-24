Başkale'de depremde hayatını kaybeden 9 kişi toprağa verildi

Van Başkale'de depremde yaşamını yitiren Ferhat Turca, Hüseyin, Aydın, Ekrem Tosun ile Reis Furat ve çocukları Hasret, Fatma, Muhammet ve Defne Furat'in cenazeleri, Başkale Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından yakınları tarafından iki köydeki mezarlıklara getirildi.

Özpınar Mahallesi'ndeki cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mahalle sakinleriyle cenazeleri mezarlığa taşıdı.

GÜNDEM İran merkezli depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Depremde ölen 8 kişinin cenazesi Özpınar'da, bir kişinin cenazesi de Güvendik Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze töreninde, eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Nebahat Furat ile 4 çocuğunu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Tören sırasında fenalaşan acılı anne ve 2 çocuğu, mahalleye kurulan sahra hastanesine götürüldü.

OYNAT 00:00 Deprem sonrası Van'daki enkaz bölgesi drone ile görüntülendi İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yıkıma neden olması nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Depremin yıkımından geriye kalan enkaz yığınları kameraya yansıdı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Bakan Pakdemirli, cenazelerin defnedilmesinin ardından okul bahçesinde kurulan taziye çadırında acılı ailelere başsağlığı diledi, mahallenin genel durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Törene, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

FOTOĞRAF 50 Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Hoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi. Açıklamada, Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi alınmaya çalışılmaktadır. ifadelerine yer verildi. Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü. İran merkezli deprem Van'ı vurdu İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi. Depremden etkilenen Van'da 9 kişi hayatını kaybetti.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



