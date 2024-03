Başkan Aktaş: Biz Bursa'nın her köşesinde gülümsüyoruz

“Bursa'da her yerde döneri rahatlıkla yiyebiliriz. Ama gece döneri Bursa'ya mahsus ve Gemlik'ten başlamış bir özellik” dedi. Başkan Aktaş, “İlçelerimizi yönetecek, ilçelerimize vizyon katacak belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçiyoruz. Biz Cumhur İttifakı çatısı altında bir araya geldik. Biz bir sokağı daha düzeltebilir miyiz? Bir kişinin daha hayatına dokunabilir miyiz? İlçelerimizi daha güzel bir hale getirebilir miyiz? Biz bunun derdi ve hesabı içerisindeyiz. Gemlik, hizmet kervanına bir beş sene ara verdi. Cumhur İttifakı çatısı altında Bursa'mızın 1060 mahallesi ve 17 ilçesine, Gemlik’in her bir köşesine, hizmet etmeye devam edeceğiz. Beş tane medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir, Bursa. Gülümseyin Nilüfer'desiniz diyor. Zannediyorlar ki sadece Nilüfer'de gülümseniyor. Bilmiyorlar ki biz Bursa'nın her köşesinde gülümsüyoruz. Bu şehirde yaşamaktan hamdolsun çok mutluyuz”