Başkan Aktaş: Biz Bursa'nın her köşesinde gülümsüyoruz

Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen gece döneri sahur programına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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Programda dönerleri Başkan Aktaş, Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz dağıttı. Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen gece döneri sahur programına Gemlikli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.