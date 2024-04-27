Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarının ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. ATA AÖF vize sınav sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?
Bahar dönemi ATA AÖF vize sınavları 27-28 Nisan günlerinde düzenlenecek. Üç oturum halinde olacak sınavın ilki 27 Nisan saat 09:30'da, ikinci oturum 27 Nisan 14:00'da, üçüncü oturum da 28 Nisan 14:00'de uygulanacak.
ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınav sonuçları için bir tarih paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilmişti.
"Bu bilgilere göre sonuçların 13 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor."
2024 ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Ara (Vize) Sınavı:
I.Oturum-27 Nisan 2024 Saat:09.30
II.Oturum-27 Nisan 2024 Saat:14.00
III.Oturum-28 Nisan 2024 Saat:14.00