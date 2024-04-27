Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Fakültenin sayfasında yapılan açıklamayla bahar dönemi sınav takvimi paylaşıldı. Takvime göre, ATA AÖF bahar dönemi ara sınavları nisan ayının son haftasında gerçekleştirilecek. Peki, ATA AÖF bahar dönemi vizeleri ne zaman? Atatürk Üniversitesi açık öğretim fakültesi ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?