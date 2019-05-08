Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Başörtülülere nefret kusan kişi için istenen ceza belli oldu
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İSTANBUL

Atatürk Havalimanında başörtülülere nefret kusan kişi için istenen ceza belli oldu

Başörtülülere nefret kusan kişi için istenen ceza belli oldu

İstanbul Atatürk Havalimanında başörtülülere ilgili sosyal medyada paylaştığı bir videoda Bülent Kökoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Haber Merkezi AA
Başörtülülere hakaret videosu büyük tepki çekmişti.
Başörtülülere hakaret videosu büyük tepki çekmişti.

Atatürk Havalimanında başörtülülere ilgili sosyal medyada paylaştığı bir videoda Bülent Kökoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Bülent Kökoğlu’nun facebook profilinden 28 Mart 2019’da bir video yayınladığı, Kökoğlu’nun alınan ifadesinde profilin kendisine ait olduğunu ve şikayete konu videoyu profilinde yayınladığını kabul ettiği belirtildi.

Sanık Kökoğlu’nun kendisini çekerek paylaştığı videoda, bir konuşma yaptığı, bu konuşmada, başörtülülerle ilgili sözler söylediği belirtilen iddianamede, sanığın beyanlarında halkın bir kesiminin dini değerleri nedeniyle aşağılandığının görüldüğü değerlendirilmesinde bulunuldu.

  • İddianamede, sanık Bülent Kökoğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerden Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Kökoğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çektiği videoya ilişkin "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturması ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.

Atatürk Havalimanında çektiği ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda, Bülent Kökoğlu, başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği de kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, konunun önemi ve yasada öngörülen cezanın üst sınırını dikkate alarak, Kökoğlu’nun ”cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklanmasına hükmetmişti.

Başörtülülere nefret kusan kişinin kim olduğu ortaya çıktı
GÜNDEM
Başörtülülere nefret kusan kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Havalimanında çektiği videoyla başörtülülere nefret kustu!
OYNAT 01:39
Havalimanında çektiği videoyla başörtülülere nefret kustu!
İzmir'den İstanbul'a gelen ve havalimanında çektiği video ile başörtülülere ahlaksız ve terbiyesiz diyen Bülent Kökoğlu isimli vatandaş dindarlara nefret kustu. 'Her yerde pis başörtülüler, kara böcekler, Ninjalar var' diyen kişinin sözleri sosyal medyada çok büyük tepki topladı.
İlçe seçimleri neden iptal edilmedi?

İlçe seçimleri neden iptal edilmedi?

AK Parti, YSK'nın kararını anlatan bir video paylaştı.
İsrail istiyorTrump imzalıyor

İsrail istiyor
Trump imzalıyor

​Trump yönetimi, İran'a yeni yaptırımlar getirdi.
Tarihi gece

Tarihi gece

Tottenham tarihinde ilk kez Devler Ligi finalinde.
6 sayfada İstanbul kararı

6 sayfada İstanbul kararı

Cumhurbaşkanlığı, YSK'nın kararını madde madde açıkladı.
Münbiç'i sizler temizleyeceksiniz

Münbiç'i sizler temizleyeceksiniz

Erdoğan'dan ​Kara Harp Okulu'nda önemli mesajlar.
CHP'nin<br>tehditlerine tepki

CHP'nin
tehditlerine tepki

​YSK: Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez.
İki gündür<br>sahile vuruyor

İki gündür
sahile vuruyor

Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri paketler halinde topladı.
Lambalarla<br>ava çıktılar

Lambalarla
ava çıktılar

​Kilosu 45 liradan tam 20 ton yurt dışına gönderiliyor.
FETÖ'cülere hapis

FETÖ'cülere hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İbrahim Zengin'i hapis cezasına çarptırdı.
İkizlerin<br>esrarengiz ölümü

İkizlerin
esrarengiz ölümü

Şanlıurfa'daki aile daha önceden de 4 çocuğunu kaybetmişti.
Bu fırsatı kaçırmayın

Bu fırsatı kaçırmayın

Üretici ve yatırımcılara 60 milyon avroluk hibe.
CHP'den İstanbul ve<br> 24 Haziran için iptal başvurusu

CHP'den İstanbul ve
24 Haziran için iptal başvurusu

​CHP'den YSK'ya seçim iptalleri için yeni başvuru.
3 bin 900 yıl<br>hapsi isteniyor

3 bin 900 yıl
hapsi isteniyor

Geçtiğimiz yıl yurt dışına kaçarken yakalanmıştı.
Özel beton kullanıldı

Özel beton kullanıldı

​Akkuyu Nükleer AŞ'den 'çatlak' açıklaması.
Dikkat<br>çeken oy hesabı

Dikkat
çeken oy hesabı

Bahçeli'den yüzde 18,81'lik oy için yeni açıklama.
Dünyada<br> ilk olmayı hedefliyor

Dünyada
ilk olmayı hedefliyor

Test görüntülerinde tehditler başarıyla yok edildi.
Bu panik telaş<br>hakaret niye?

Bu panik telaş
hakaret niye?

​AK Parti'nin YSK temsilcisinden sert çıkış.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.