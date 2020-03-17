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EDİRNE

Başsavcılıktan 'Edirne Cezaevi'nde karantina' iddiasına yalanlama

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: Karantinaya alınan hükümlümüz veya tutuklumuz bulunmamaktadır

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından, il genelindeki ceza infaz kurumlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ya da bu nedenle karantinaya alınan hükümlü veya tutuklunun bulunmadığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, Edirne Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlülerin Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün talimatı gereği, ülke genelinde olduğu gibi Edirne'de bulunan tüm ceza infaz kurumlarında da Kovid-19 salgını kapsamında gerekli tüm tedbirler en üst düzeyde alınmıştır. Ceza infaz kurumlarımızda Kovid-19 şüphesi bulunan ya da bu nedenle karantinaya alınan hükümlümüz, tutuklumuz bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin ve paylaşımların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

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