Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: Karantinaya alınan hükümlümüz veya tutuklumuz bulunmamaktadır

Dünya

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs mücadelede her ülke kendi kararını vermeli

"Her ülke kendi şartları ve salgının gelişimine göre kendi kararını verir" diyen Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Jasareviç, ülkelerin insanların sağlığını koruması için kendi iç şartlarındaki en uygun önlemleri uygulamaya karar vermesi gerektiğinin altını çizdi.