Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: Tedbirleri sıkı tutalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirlerin sıkı tutulmasını istedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir." ifadelerini kullandı.
TESPİT EDİLEN HER VAKA TOPLUM İÇİN RİSK OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir. Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik, birbirinin zıttıdır. Tedbirleri SIKI tutalım. Virüsle temas ihtimalini SIFIRLAYALIM.
TESPİT EDİLEN HER VAKA TOPLUM İÇİN RİSK OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir. Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik, birbirinin zıttıdır. Tedbirleri SIKI tutalım. Virüsle temas ihtimalini SIFIRLAYALIM.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020
Salgınlarda olayların panikle kontrolden çıktığını, tedbir ve paniğin birbirinin zıttı olduğunu vurgulayan Koca, "Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım." çağrısında bulundu.