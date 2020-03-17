Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: Tedbirleri sıkı tutalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirlerin sıkı tutulmasını istedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir." ifadelerini kullandı.

TESPİT EDİLEN HER VAKA TOPLUM İÇİN RİSK OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir. Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik, birbirinin zıttıdır. Tedbirleri SIKI tutalım. Virüsle temas ihtimalini SIFIRLAYALIM. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020

Salgınlarda olayların panikle kontrolden çıktığını, tedbir ve paniğin birbirinin zıttı olduğunu vurgulayan Koca, "Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım." çağrısında bulundu.

OYNAT 02:05 Umre dönüşü karantinadaki vatandaştan video: Bir hainin paylaştıklarına mukabil çekiyorum Umreden gelen ve karantina için Ankara'daki KYK yurduna yerleştirilen bir vatandaş kaldığı odadan video paylaştı. “Misafir edildiğimiz yurdun videosunu çekme ihtiyacı duydum” diyerek sözlerine başlayan vatandaş, önceki gün karantina için tahsis edilen yurtlardaki ilk gün aksaklılarını sosyal medyada paylaşanlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “Bu nezih ortamda kaldığı halde ve görevlilerin 'girmeyin temizlik yapılmadı' dediği halde bir hainin çekip de paylaştığı videosuna mukabil bunu çekiyorum ve paylaşıyorum. Kaldığımız ortamı görün diye. Bütün burada kalan ailelerin yakınları, nasıl bir ortamda kaldığımızı görsün ve kalpleri rahat olsun diye çekiyorum.” Kendilerine verilen yiyecekleri gösteren vatandaş “her şeyi bol ve hiçbir şeyimiz noksan edilmiyor” ifadelerini kullandı. Kaldıkları odanın manzarasına ve temizliğini de dikkat çeken vatandaş, “Biz sabretmesini maalesef bilmiyoruz, öğrenemedik de. Hep fazlasını istiyoruz. Belki kendi evinde dahi bulamadığını burada bulmuş” sözleri ile videosunu tamamladı. BiP'te paylaş

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