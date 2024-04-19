|
Gündem

Batı İsrail'e de dur demeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’i hedef alan İran’a karşı jet bir hızla harekete geçen Batı’nın Gazze konusunda sessizliğini eleştirdi. Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Batılı ülkelerin İran'ın misillemeleri karşısında tek ses tepki verebildiklerini gördük. Aynı aktörlerin şimdi tek ses İsrail'e 'dur' demeleri gerekiyor" dedi.

04:00 - 19/04/2024 пятница
Güncelleme: 01:50 - 19/04/2024 пятница
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tanzanyalı mevkidaşı Samia Suluhu Hassan'ın baş başa görüşmeleri sonrası, iki ülke heyetleri bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tanzanyalı mevkidaşı Samia Suluhu Hassan'ın baş başa görüşmeleri sonrası, iki ülke heyetleri bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batılı ülkelerin İran'ın misillemeleri karşısında tek ses tepki verebildiklerini gördük. Aynı aktörlerin şimdi tek ses İsrail'e 'dur' demeleri gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Toplantıların ardından Erdoğan, Hassan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

HEDEF 1 MİLYAR DOLAR TİCARET

Tanzanya'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde 14 yıl sonra yapılan ilk ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inandığını söyleyen Erdoğan, 2017 yılında ziyaret ettiği Tanzanya'nın Türkiye'nin Doğu Afrika'daki en önemli ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Erdoğan, iki üke arasındaki ikili ticaret hacminin 2003 yılında 11 milyon dolardan geçen sene 345 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirterek "Ticaret hacmimizi ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

AFRİKA'NIN SESİ OLACAĞIZ

Erdoğan, istişarelerinde terörle mücadele konusunu da ele aldıklarına ifade ederek FETÖ ile mücadelede Tanzanya'dan beklentileri paylaştığını söyledi. Türkiye'nin, Afrika açılımının kıta ülkeleri tarafından muhabbetle karşılandığını görmenin kendilerini sevindirdiğini belirten Erdoğan, "Uluslararası platformlarda Afrika'nın sesinin daha çok duyulmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Görüşmede Filistin topraklarında yaşanan vahşetin de ele alındığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'deki katliamları durdurmak için daha fazla çaba harcamalıyız" ifadelerini kullandı.

KALICI ATEŞKES SAĞLANMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir an önce acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması, sonrasında ise iki devletli çözümün hayata geçirilmesine dönük adımların hemen atılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu hafta Batılı ülkelerin İran'ın misillemeleri karşısında tek bir ses olarak tepki verebildiklerini gördük. Aynı aktörlerin şimdi de tek ses olarak İsrail'e 'dur' demeleri gerekiyor. İsrail'in gündemi çarpıtma, Gazze'deki vahşeti gizleme, gündemden düşürme teşebbüslerine fırsat verilmemelidir" çağrısında bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ"

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan da "Tanzanya, Türkiye'nin uluslararası anlaşmazlıklara barışçıl çözümlerin bulunması konusundaki gayretlerini desteklemektedir. Gazzelilerin zararına olan durumlar için acil ateşkes çağrısına biz de destek sunuyoruz. Ayrıca insani yardımların da engelsiz bir şekilde ulaşması konusunu destekliyoruz" dedi. Hassan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da Tanzanya'ya davet etti.

Arslan’dan veda ziyareti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görev süresi yarın dolacak olan Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ı Külliye'de kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan ile ortak basın toplantısında konuştu: Tanzanya ile hedef 1 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Tanzanya'dan ülkemize 14 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum" dedi. Erdoğan "İkili ticaret hacmimiz 2003 yılında 11 milyon dolardan geçen sene 345 milyon dolar seviyesine ulaştı. Artışa rağmen mevcut rakamlar gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Yarın İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Tanzanya İş Formu bu açıdan önemli bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Politika
#Siyaset
1 час назад
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Chery araçlarda şok kampanya: Araçlar kapış kapış satılıyor! 2024 Chery Omoda 5 fiyatı ve özellikleri