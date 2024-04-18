Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'ı resmi törenle karşıladı

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'a, Ankara Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde düzenlenen fahri doktora törenine, Hassan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı ve Tanzanya Milli Marşı ile başlayan törende, müzik dinletisi sunuldu.