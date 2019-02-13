Gündem Batmanda PKKlı üst yöneticiye ait telsiz bulundu
BATMAN

Batman'da PKK'lı üst yöneticiye ait telsiz bulundu

Batman'ın Sason ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda kayalıklar arasına gizlenmiş, PKK'nın üst yöneticileri tarafından kullandığı değerlendirilen büyük bir telsiz, akü ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Haber Merkezi AA
PKK'lı teröristlere ait telsiz
PKK'lı teröristlere ait telsiz

Batman'ın Sason ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kayalıklar arasına gizlenmiş, örgütün üst düzey yöneticileri tarafından kullandığı değerlendirilen büyük bir telsiz, akü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince ilçeye bağlı Balbaşı köyü Pazarcık mezrasında terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Peri Kayalıkları bölgesinde kayalıklar arasına gizlenmiş, terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin haberleşmede kullandığı değerlendirilen büyük bir telsiz, akü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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