DEAŞ/PKK terörü

Suriye’nin doğu ve kuzey doğusunda terör örgütü PKK’ya teslim olan onlarca DEAŞ’lı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırılar için kullanılmaya başlandı.

O teröristlerden birisi dün Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı’nın Suriye tarafında sahneye çıktı. Saat 16:30 sularında Çobanbey giriş kapısında bulunan kontrol noktasında bir patlayıcı yüklü panelvanın içerisindeki canlı bomba kendini patlattı. Araç kontrol noktasına ulaşmadan infilak ettiği için saldırıda canlı bomba dışında ölen olmadı. Saldırıda çok sayıda sivil ve polis de yaralandı. Durumu ağır olan 3 yaralı Kilis’e getirildi.

25 DEAŞ’LI YAKALANDI

PKK tarafından çeşitli vaat ve şantajlarla bölgeye yollanan teröristlerin faaliyetlerinde gözle görülür biçimde artış yaşanıyor. İdlib’in Dane kasabasında çıkan çatışmada 2’si ölü 8 DEAŞ’lı ele geçirildi. 12 DEAŞ’li terörist ise Heyet-i Tahrir Şam unsurlarınca öldürüldü. Azez, Cerablus, Bab ve Afrin bölgelerinde 25’den fazla DEAŞ’lı terörist de ÖSO ve Türk güvenlik güçleri tarafından sağ olarak ele geçirildi.

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