Gündem DEAŞ/PKK terörü
KİLİS

DEAŞ/PKK terörü

Suriye’de PKK’ya teslim olan onlarca DEAŞ’lı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesindeki terör için kullanılıyor. O teröristlerden biri dün Kilis’te Çobanbey Gümrük Kapısı’nın Suriye tarafındaki kontrol noktasına saldırmak istedi. Patlayıcı yüklü panelvan erken patlayınca içindeki terörist öldü. Saldırıda çok sayıda sivil ve polis de yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Patlama anı
Patlama anı

Suriye’nin doğu ve kuzey doğusunda terör örgütü PKK’ya teslim olan onlarca DEAŞ’lı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırılar için kullanılmaya başlandı.

  • O teröristlerden birisi dün Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı’nın Suriye tarafında sahneye çıktı. Saat 16:30 sularında Çobanbey giriş kapısında bulunan kontrol noktasında bir patlayıcı yüklü panelvanın içerisindeki canlı bomba kendini patlattı. Araç kontrol noktasına ulaşmadan infilak ettiği için saldırıda canlı bomba dışında ölen olmadı. Saldırıda çok sayıda sivil ve polis de yaralandı. Durumu ağır olan 3 yaralı Kilis’e getirildi.

25 DEAŞ’LI YAKALANDI

PKK tarafından çeşitli vaat ve şantajlarla bölgeye yollanan teröristlerin faaliyetlerinde gözle görülür biçimde artış yaşanıyor. İdlib’in Dane kasabasında çıkan çatışmada 2’si ölü 8 DEAŞ’lı ele geçirildi. 12 DEAŞ’li terörist ise Heyet-i Tahrir Şam unsurlarınca öldürüldü. Azez, Cerablus, Bab ve Afrin bölgelerinde 25’den fazla DEAŞ’lı terörist de ÖSO ve Türk güvenlik güçleri tarafından sağ olarak ele geçirildi.

Şırnak'ta PKK operasyonu: Çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi
GÜNDEM
Şırnak'ta PKK operasyonu: Çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

MSB: 56 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: 56 terörist etkisiz hale getirildi
/**/
NATO'da diplomasi trafiği

NATO'da diplomasi trafiği

Bakan Akar, Brüksel'deki toplantıda mevkidaşlarıyla görüşüyor.
Gizli ağlar deşifre oluyor

Gizli ağlar deşifre oluyor

Bahçeli: Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor.
İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

Devrim Muhafızları'nı taşıyan otobüsü hedef aldılar.

KPSS davasında karar

KPSS davasında karar

Mahkeme 70 sanığa hapis cezası verdi.
Sessiz sedasız idam ettiler

Sessiz sedasız idam ettiler

​Mısır mahkemeleri darbe karşıtı 3 kişiyi daha darağacına gönderdi.
15 kilometre uzatacağız

15 kilometre uzatacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'ta müjdeyi verdi.
Yer: Soçi Zaman: Yarın

Yer: Soçi Zaman: Yarın

Türkiye'den Soçi zirvesiyle ilgili açıklama.

Osmanlı tokadını vuracağız

Osmanlı tokadını vuracağız

Erdoğan, ​Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu.
Otel inşaatları durduruldu

Otel inşaatları durduruldu

Peribacaları'nda otel inşaatına bakanlık incelemesi.
8 bin bekçi alınacak

8 bin bekçi alınacak

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
NATO'da kritik görüşme

NATO'da kritik görüşme

Savunma ​Bakanı Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü.
AK Parti'den 3600 müjdesi

AK Parti'den 3600 müjdesi

Bülent Turan: Takvim uygun olursa çıkarılacak.
AB: Suudiler terörü destekliyor

AB: Suudiler terörü destekliyor

​Suudiler, Kaşıkçı cinayetiyle dünyanın gündeminde.
İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Cumhur İttifakı'nda iş birliği 50 ile çıkabilir.
Trabzon maçı son damla oldu

Trabzon maçı son damla oldu

​Yusuf Namoğlu MHK'dan istifa sebebini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.