Batman'ın Ardıçlı köyü, karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş'e bağlı Ardıçlı köyünde, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla karantina uygulaması başlatıldı.
Gercüş Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, karantina uygulamasının 14 gün süreceği belirtilerek, şu açıklamada bulundu:
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 4 Haziran 2020 tarihli kararı gereği koronavirüs salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı bu salgından korumak için 14 gün süreyle Ardıçlı köyü karantina alınmıştır."