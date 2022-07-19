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İSTANBUL

Bayrampaşa’da kaza yapan sürücüler birbirine girdi

İstanbul Bayrampaşa’da yaşanan trafik kazasının ardından sürücüler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kaza ve sonrasında yaşanan kavga, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Bayrampaşa’da kaza yapan sürücüler birbirine girdi
Bayrampaşa’da kaza yapan sürücüler birbirine girdi.

Olay, dün Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Piri Reis Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, ara sokaktan çıkan motosiklet ile Piri Reis Sokakta seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üstünde bulunan 2 kişi yere düştü. Motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu.

Otomobil sürücüsünün aracından inmesiyle motosikletli kurye ile aralarında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücüler sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.
Olay anı kamerada


Yaşanan kaza ve sonrasında çıkan kavga bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ara sokaktan çıkan motosiklet ile seyir halindeki otomobilin çarpıştığı görülüyor. Kazanın ardından sürücüler tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırıyor.

Karayoluna çıkan koyun sürüsüne otomobil çarptı: 19 hayvan telef oldu
FOTOĞRAF 9
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Gece saatlerinde Siverek istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Harat (49) yönetimindeki 16 NGV 80 plakalı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle yola savrulan koyunlardan 19’u ve sürüde bulunan 1 eşek öldü.
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Kazada otomobil sürücüsü ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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yaralanan sürcü Harat, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Harat’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ölen hayvanların kaldırılıp, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşımı açıldı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ölen hayvanların kaldırılıp, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşımı açıldı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ölen hayvanların kaldırılıp, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşımı açıldı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ölen hayvanların kaldırılıp, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşımı açıldı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ölen hayvanların kaldırılıp, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşımı açıldı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Karayoluna çıkan koyun sürüsüne otomobil çarptı: 19 hayvan telef oldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karayoluna çıkan koyun sürüsüne otomobil çarptı. 19 koyun ve 1 eşeğin öldüğü kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlattı.


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