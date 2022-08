Bayrampaşa'da okullar 35 ton boya ile renklenecek

Bayrampaşa Belediyesi tarafından eğitime destek çalışmaları çerçevesinde ilçedeki okulların fiziki koşullarını iyileştirmek için Bayrampaşa Kocatepe İlkokulu’nda boya dağıtım töreni yapıldı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur, öğretmenler ve okul yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilen törende 46 okula dağıtılacak olan 35 ton boyanın dağıtımına Kocatepe İlkokulu’ndan başlandı. Belediye olarak okulların her şeyleri ile ilgilendiklerini söyleyen Başkan Atila Aydıner, “Okulların sadece boya yardımları değil, her türlü yardımlarına koşuyoruz. Okullarda lavabolarından, tuvaletlerinden, koridorlarından, bahçe bakımlarından, çatılarından, yeşillendirme dahil olmak üzere ağaçlandırma üzere her türlü yardımı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.