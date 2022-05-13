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İSTANBUL

Bayrampaşalı engelliler doyasıya eğlendi

Bayrampaşa Belediyesi, “10 - 16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası” çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Engelli Bakım Evlerinde kayıtlı 500’ü aşkın vatandaş ve aileleri ile buluştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayrampaşalı engelliler doyasıya eğlendi
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner

Bayrampaşa Belediyesi, “10 - 16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası” çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Engelli Bakım Evlerinde kayıtlı 500’ü aşkın vatandaş ve aileleri ile buluştu. Çatalca’da bulunan Çataklı Sosyal Tesisleri’nde yüzlerce vatandaşın bir araya geldiği etkinliğe Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş da katıldı. Sucuk mangal partisi, sokak oyunları ve çeşitli aktivitelerin düzenlendiği etkinlikte engelli vatandaşlar keyifli dakikalar geçirdi.

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