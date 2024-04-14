BBP Lideri Destici: İran abartılı bir animasyon sahneye koydu

"Sonuç, İran, eli ile uluslararası arenada ve iç siyasette köşeye sıkışmış olan terörist İsrail ve katil Netanyahu'ya nefes alacak bir pencere açtı ve İsrail'in Filistin’de katliama uzunca bir süre daha devam edecek bahanesi oldu. Bu bahane ile İsrail’in Filistin üzerinde yer alan hedeflerini gerçekleştirme yolu sonuna kadar açılmış, ABD ve müttefiklerinin Ortadoğu'da İsrail'in hamisi olarak kalması için yeni bir zemin oluşturulmuş oldu. Saldırılarda hayatını kaybeden müslümanlara ve masum insanlara Cenab-ı Hakk’tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Yüce Allah zalimleri ve onları destekleyen, iş tutan ya da danışıklı dövüş yapanları da kahretsin. Elbette sonunda Hakkı tutanlar ve samimi bir şekilde mazlumların yanında duranlar kazanacaktır"