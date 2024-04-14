İran: Çatışma İran ile İsrail arasında ABD uzak durmalı

“İran'ın BM Şartı'nın meşru savunmaya ilişkin 51. maddesine dayanarak gerçekleştirdiği askeri harekât, Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik tesislerimize yönelik saldırısına bir cevap niteliğindeydi. Mesele sonuçlanmış sayılabilir. Ancak İsrail rejiminin yeni bir hata yapması halinde İran'ın yanıtı çok daha sert olacaktır. Bu, İran ile haydut İsrail rejimi arasında ABD'nin uzak durması gereken bir çatışmadır”