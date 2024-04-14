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Dünya

İran: Çatışma İran ile İsrail arasında ABD uzak durmalı

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İsrail'e yapılan saldırıların ardından açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in 'bir hata' yapması durumunda karşılığının daha sert olacağı vurgulanırken, ABD'nin uzak durması gerektiği belirtildi.

12:41 - 14/04/2024 Pazar
DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, saldırıların sonuçlandığını, İsrail'in ‘bir hata' yapması durumunda yanıtın daha sert olacağı ifade edildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada,
“İran'ın BM Şartı'nın meşru savunmaya ilişkin 51. maddesine dayanarak gerçekleştirdiği askeri harekât, Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik tesislerimize yönelik saldırısına bir cevap niteliğindeydi. Mesele sonuçlanmış sayılabilir. Ancak İsrail rejiminin yeni bir hata yapması halinde İran'ın yanıtı çok daha sert olacaktır. Bu, İran ile haydut İsrail rejimi arasında ABD'nin uzak durması gereken bir çatışmadır”
denildi.

'BM'nin eylemsizliği ve sessizliği'

Temsilcilik, saldırıların BM Güvenlik Konseyi'nin eylemsizliği ve sessizliği sonucu düzenlendiğine dikkat çekerek, “
İran'ın BM Şartı'nın 51. maddesine başvurması, Güvenlik Konseyi'nin eylemsizliği ve sessizliği ile İsrail rejiminin saldırılarını kınamadaki başarısızlığının damgasını vurduğu 13 günlük bir dönemin ardından gerçekleşti. Bazı ülkelerin İran'ın meşru hakkını kullanmasını aceleyle kınaması, rollerin tersine çevrildiğini ve mağdur ile suçlunun eşitlendiğini göstermektedir”
dedi.

BM şartının 51. maddesi

İran, saldırıların ardından yaptığı açıklamalarda BM Şartı'nın 51. maddesine sıklıkla vurgu yapıyor. BM Şartı'nın 51. maddesinde ‘meşru müdafaa hakkı' şu ifadelerle yer almaktadır:

“Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez”




#İran
#İsrail
#ABD
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