Bebeği doğarken ameliyata alınmıştı: Hayatını kaybetti

Dört yaşındaki çocuğa rakı içirip sosyal medyada paylaştılar

İçki sofrasına oturtulan dört yaşlarındaki bir kız çocuğuna, ebeveyni tarafından rakı içirildi. O anları kameraya alıp sosyal medyada 'Afiyet olsun teyzeciğim' notuyla paylaştılar. Elleriyle içki içiren kadın, çocuğa 'Nasıl beğendin mi?' diye de soruyor.